Битва за подземный Киев: директор музея в больнице из-за борьбы с застройщиками

В сердце Киева разворачивается драматическая борьба за сохранение уникального археологического памятника – средневекового города, найденного под Почтовой площадью.

Эта история является ярким примером самоотверженности и жертвенности, ведь, как отмечает соучредитель ГО Музей одной нации на Почтовой площади Ольга Рутковская, “этот памятник завоёвывается самопожертвованием”.

На протяжении многих лет активисты и волонтёры отстаивают право на существование музея, сталкиваясь с бюрократическими препятствиями, отсутствием финансирования и попытками городской власти взять объект под свой контроль.

Голодовка как последний аргумент

Ситуация обострилась 21 мая, когда Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ) при поддержке муниципальной охраны заблокировал входы в Почтовый дом.

В ответ на эти действия Ольга Рутковская, искусствовед с 15-летним опытом работы в Институте реставрации, начала голодовку.

На 15-й день голодовки она, несмотря на значительное истощение, продолжает бороться за Музей, иронично замечая, что

Такая голодовка идёт ей на пользу для мышления.

Её цель — привлечь внимание к сложной ситуации, сложившейся вокруг исторического памятника.

Вчера вечером, 4 июня, Ольге Рутковской стало плохо, и её госпитализировали.

Как сообщили на странице общественной организации, врачи диагностировали у неё истощение всех систем.

Сама Ольга прокомментировала ситуацию так:

— Вчера было так много неприятных, хамских и необоснованных обвинений, что мне стало плохо. Мне диагностировали истощение всех систем. Теперь я восстановлюсь. Врач сказал, что меня вовремя привезли, потому что могли начаться необратимые процессы.

До голодовки Ольга уже значительно похудела, её вес составлял около 50 килограммов, и она потребляла только воду и сигареты.

История, оживающая под ногами

Всё началось в 2015 году. Во время строительных работ на Почтовой площади археологи наткнулись на удивительные находки: остатки древнего города, существовавшего здесь ещё во времена Киевской Руси.

Это настоящее “подземное город” с улицами, портами и ценными артефактами, такими как княжеские печати и монеты.

Это место, где когда-то находился первый киевский порт, и оно тесно связано с крещением Руси.

В 2016 году памятник едва не уничтожили застройщики, но благодаря активистам его удалось спасти.

Впоследствии 20 общественных организаций объединились, чтобы создать здесь современный археологический музей.

Их борьба увенчалась успехом: в 2019 году объект получил статус памятника национального значения, что означает его защиту государством.

Музей своими руками

С 2019 года о памятнике заботится ГО Музей одной нации на Почтовой площади.

Ни одно другое государственное учреждение так и не смогло создать здесь полноценный музей. Даже во время полномасштабной войны, с февраля 2022 года, Музей продолжает работать как волонтёрский центр.

Ольга Рутковская и Виталий Белецкий, её коллега, собственноручно ухаживают за территорией. Они убрали горы мусора, восстановили повреждённые здания, осушили затопленные подвалы – всё это за свой счёт.

Почтовый дом до сих пор без света, воды и отопления, но благодаря команде Музея он не превратился в руины. Здесь даже была создана выставка из вещей, переданных военными с фронта.

Почему возник конфликт?

Ольга считает, что действия городских властей направлены на то, чтобы взять под контроль Почтовый дом.

Официальная причина – реставрация, но, по её словам, денег на это нет.

Активисты предполагают, что настоящая цель – восстановить строительство двухэтажного торгового центра, что грозит уничтожить археологический памятник.

Борьба продолжается

Несмотря ни на что, команда Музея не сдаётся. Они проводят бесплатные экскурсии, приглашают студентов и активистов, организуют разнообразные культурные мероприятия.

Они разработали план развития Музея, оцифровали памятник с помощью ЮНЕСКО и даже создали центр по консервации старинного дерева.

Ольга Рутковская заявляет, что будет продолжать голодовку, пока не восстановится справедливость.

Эта история показывает, как важно бороться за свою историю, ведь только так мы можем сохранить её для будущих поколений.

