“Розпаковка” бойового медика ССО: що в рюкзаку військового

На передовій, де кожна секунда може коштувати життя, бойовий медик — це більше, ніж просто лікар. Це солдат, що тримає в руках не лише зброю, а й шанс на порятунок. Його рюкзак — не просто сумка з ліками, а мобільний пункт екстреної допомоги, організований за чітким протоколом. Тут усе має значення: від турнікета до термоковдри.

Про те, що входить у медичний рюкзак, розповів військовий медик на псевдо Журба — його історію оприлюднили на офіційному YouTube-каналі 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго.

Як бойовий медик стає мобільною лікарнею на передовій

Військовий з позивним Журба розповідає, що бойовий медик є повноцінною бойовою одиницею. У його арсеналі — як автомат, так і медичне спорядження.

— У нас є все: зброя, боєприпаси, і — головне — рюкзак із засобами порятунку, — каже він.

Його спорядження формується залежно від завдання, кількості особового складу і тривалості бойового виходу. Але найважливіше — це взаємодія в команді.

— Ідеально, коли побратими розуміють, що вміст мого рюкзака — це спільний ресурс. І допомагають його нести, — пояснює медик.

Умови, у яких працює бойовий медик, відрізняються від звичайної лікарні кардинально. Тут немає запасів, немає запасного обладнання — усе, що потрібно для стабілізації, мусить бути з собою.

Порятунок за протоколом Mаrch

Військовий акцентує, що рюкзак медика побудований за системою Mаrch: зупинка кровотечі, забезпечення дихання, стабілізація кровообігу, боротьба з гіпотермією і черепно-мозковими травмами.



На першому етапі — боротьба з масивною кровотечею. У рюкзаку завжди кілька сертифікованих турнікетів, гемостатичні засоби, компресійні пов’язки. Далі — робота з дихальними шляхами: носоглоткові та ротоглоткові повітроводи, а в екстрених ситуаціях — набір для крікотиреотомії.

Для поранень грудної клітки медик використовує спеціальні оклюзійні пов’язки та декомпресійні голки. Наступний етап — підтримка кровообігу. Це внутрішньовенний доступ, медикаменти, сольові розчини. Ідеально було б мати ліофілізовану плазму, однак вона, за словами Жука, майже недоступна на передовій.

Особливу увагу приділяють захисту від гіпотермії. Навіть влітку поранений може швидко втратити тепло. Саме тому в рюкзаку — кілька термоковдр. До речі, вони слугують і для фіксації тазу при пораненнях.

Серед базового набору — знеболювальні, протизапальні препарати, антибіотики. Обов’язковий елемент — карта пораненого, де фіксуються всі маніпуляції до моменту передачі евакуаційній групі. Також — травматичні ножиці, здатні прорізати навіть бронежилет.

Але найважливіше — це не вміст рюкзака. А знання.

— Наша мета — утримати бійця живим до евакуації, — каже військовий.

Військовий медик також додає, що жоден турнікет не допоможе, якщо боєць не знає, як його накласти.

— Медик повинен щодня тренуватися, вдосконалювати навички. Бо на війні це різниця між життям і смертю, — підсумував військовий.

Після побаченого військові та медики переживають важку психологічну кризу. Ми розповідали, як психотерапевти допомагають вийти з тяжких спогадів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!