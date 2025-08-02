Історії Розповіді

У цій клятій війні я знайшла своє покликання — історія волонтерки з Донецька

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Серпня 2025, 22:00
У цій клятій війні я знайшла своє покликання — історія волонтерки з Донецька

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