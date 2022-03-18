7 правил, которые сохранят жизнь: как не попасть в руки торговцев людьми за границей

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 марта 2022, 12:30
Як не потрапити до рук торгівців людьми
Фото: Pexels

Больше новостей
Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо і додаємо плейлист Олени Зеленської та редакції Вікон
Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна
Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
Как жениться во время военного положения?
Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных
Смотреть больше

Материалы по теме

Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо і додаємо плейлист Олени Зеленської та редакції Вікон
Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна
Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
Как жениться во время военного положения?
Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных

Видео
0:03:44
Як працює ДСНС під час війни

Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
paypal
PayPal уже в Украине: что это и как повлияет на нашу жизнь
0:02:42
евакуація дітей
Во Львов эвакуировали детей из Сум. Как приходят в себя малыши после путинского вторжения
0:03:46
Ганна Маляр про 22 день війни
Оккупанты разрушают собственную технику, чтобы остаться в живых — Анна Маляр
0:05:53
інформація по україні 18.03.22
Эвакуация и сирийские наемники — оперативная информация в Украине по состоянию на 18.03.22
0:05:38
Ситуація у Харкові 17.03.22
Уничтожают здания и сбрасывают бомбы — как живет Харьков сегодня
0:09:41
Обращение Зеленского
“Это будет самое плохое решение в вашей жизни.” Обращение Зеленского на 22 день войны с Россией
0:02:01
Ракети вбили дитину з інвалідністю історія чоловіка який втратив сім'ю через агресію РФ
Ракетный удар забрал всю жизнь: история мужчины, семью которого убила Россия
Святослав Вакарчук звернувся до росіян із запорізької лікарні - перестаньте мовчати, ви вбиваєте наших дітей
Самое страшное видео, которое я когда-либо снимал — Вакарчук показал реанимацию, где спасают детей
Больше видео
Как жениться во время военного положения?
Читать дальше
Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь