7 правил, которые сохранят жизнь: как не попасть в руки торговцев людьми за границей

Сейчас украинцы массово выезжают за границу. В разные страны Европы выехало уже более 3 млн наших граждан.

Несмотря на любезность наших соседей, главной проблемой украинцев является незнание языка той страны, куда они выехали. Это добавляет проблем, и люди с плохими намерениями этим пользуются.

Первая леди страны Елена Зеленская в своем Telegram-канале поделилась простыми советами, как не стать жертвой торговцев людьми.

Мы ни в коем случае не хотим тебя запугать и не говорим, что это происходит. Однако простые правила безопасности следует знать каждому.

Документы

Никогда не отдавай кому-либо свой паспорт и документы, которые могут идентифицировать тебя и твоего ребенка.

Безопасность передвижения

Заранее распланируй маршрут своего путешествия.

Узнай, какими местами ты будешь ехать и каким транспортом.

Не садись в авто к незнакомым людям, тем более если ты приобрел(-а) билеты на поезд или другой транспорт.

Также никому не отдавай мобильный телефон или другие средства связи.

Финансы

Как бы ни было сложно, но лично заполняй пакет документов.

Используй переводчик, проси помощи, но прописывай все самостоятельно.

Не проси средств взаймы у незнакомых лиц.

Они могут затащить тебя в долговую зависимость и требовать больше, чем ты должен.

Если ты попал в руки торговцев людьми, звони по номеру 112.

Это линия экстренной помощи в ЕС.

На границе многие украинцы теряются и не знают, что делать. Ранее мы рассказывали алгоритм действий после пересечения границы.