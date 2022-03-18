7 правил, которые сохранят жизнь: как не попасть в руки торговцев людьми за границей

Сейчас украинцы массово выезжают за границу. В разные страны Европы выехало уже более 3 млн наших граждан.
Несмотря на любезность наших соседей, главной проблемой украинцев является незнание языка той страны, куда они выехали. Это добавляет проблем, и люди с плохими намерениями этим пользуются.
Первая леди страны Елена Зеленская в своем Telegram-канале поделилась простыми советами, как не стать жертвой торговцев людьми.
Мы ни в коем случае не хотим тебя запугать и не говорим, что это происходит. Однако простые правила безопасности следует знать каждому.
Узнай, какими местами ты будешь ехать и каким транспортом.
Используй переводчик, проси помощи, но прописывай все самостоятельно.
Они могут затащить тебя в долговую зависимость и требовать больше, чем ты должен.
Это линия экстренной помощи в ЕС.
На границе многие украинцы теряются и не знают, что делать. Ранее мы рассказывали алгоритм действий после пересечения границы.