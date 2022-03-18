7 правил, що збережуть життя: як не потрапити до рук торгівців людьми за кордоном

Нині українці масово виїжджають за кордон. До різних країн Європи виїхало вже понад 3 млн українців.
Попри люб’язність наших сусідів, головною проблемою українських громадян є незнання мови тієї країни, куди вони виїхали. Це додає проблем, і люди з поганими намірами цим користуються.
Перша леді країни Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі поділилася простими порадами, як не стати жертвою торгівців людьми.
Ми в жодному разі не хочемо тебе залякати й не кажемо, що це відбувається. Проте прості правила безпеки варто знати кожному.
Дізнайся, якими місцями ти будеш їхати та яким саме транспортом.
Використовуй перекладач, проси допомогу, але прописуй усе самостійно.
Вони можуть затягнути тебе у боргову залежність і вимагати більше, ніж ти винен(-на).
Це лінія екстреної допомоги в ЄС.
На кордоні багато українців губляться й не знають, що робити. Раніше ми розповідали алгоритм дій після перетину кордону.