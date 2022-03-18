7 правил, що збережуть життя: як не потрапити до рук торгівців людьми за кордоном

Нині українці масово виїжджають за кордон. До різних країн Європи виїхало вже понад 3 млн українців.

Попри люб’язність наших сусідів, головною проблемою українських громадян є незнання мови тієї країни, куди вони виїхали. Це додає проблем, і люди з поганими намірами цим користуються.

Перша леді країни Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі поділилася простими порадами, як не стати жертвою торгівців людьми.

Ми в жодному разі не хочемо тебе залякати й не кажемо, що це відбувається. Проте прості правила безпеки варто знати кожному.

Документи

Ніколи не віддавай комусь свій паспорт та документи, які можуть ідентифікувати тебе та твою дитину.

Безпека пересування

Заздалегідь розплануй маршрут своєї подорожі.

Дізнайся, якими місцями ти будеш їхати та яким саме транспортом.

Не сідай в авто до незнайомих людей, тим паче якщо ти придбав квитки на потяг чи інший транспорт.

Також нікому не віддавай свій мобільний телефон чи інші засоби зв’язку.

Фінанси

Як би не було складно, але власноруч заповнюй пакет документів.

Використовуй перекладач, проси допомогу, але прописуй усе самостійно.

Не проси коштів у борг у незнайомих осіб.

Вони можуть затягнути тебе у боргову залежність і вимагати більше, ніж ти винен(-на).

Якщо ти потрапив(-ла) до рук торгівців людьми, телефонуй за номером 112.

Це лінія екстреної допомоги в ЄС.

На кордоні багато українців губляться й не знають, що робити. Раніше ми розповідали алгоритм дій після перетину кордону.