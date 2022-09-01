Начни осень правильно! Интересные занятия с иностранными преподавателями для твоего ребенка 1 сентября

За окном — осень. Что делать в День знаний? Правильно, приобретать новые навыки.

Новая украинская школа собрала интересные онлайн-встречи с преподавателями из разных стран мира, к которым могут приобщиться украинские школьники — от рисования до занятий по йоге. Для ребенка это может быть новый опыт общения с иностранными преподавателями. Кстати, эти занятия могут понравиться и взрослым тоже.

Онлайн-встречи на День знаний

Yoshi’s Book Club

1 сентября, 12:00

Для детей 10-12 лет

Ссылка на ZOOM

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Проводить занятия будет Йоши Фернандо — студент австралийского университета, который изучает начальное образование и бизнес. На этом онлайн-уроке участники прочтут книгу Промышленник. А также поразмышляют над связью книги и изменениями климата.



Рисуй и веселись с Адамом

1 сентября, 15:00

Для детей 6–12 лет

Ссылка на ZOOM

На этом онлайн-уроке художник, преподаватель и иллюстратор из Токио Адам Андерсон будет учить детей рисовать персонажей и читать с ними книги.

Легкий урок йоги с Линдой (и ее собакой Райдером)

1 сентября, 18:00

Для всех 5–99 лет

Ссылка на ZOOM

С инструктором Линдой Шор дети и взрослые смогут открыть для себя йогу. Занятие начнется с дыхательных упражнений для здоровья, а затем будут веселые движения, расслабляющие разум и тело.



Wonderful Wildlife

1 сентября, 19:00

Для детей 6–12 лет

Ссылка на ZOOM

На этой встрече можно узнать о дикой природе Западной Канады. Занятие проведет менеджер Эдмонтонской публичной библиотеки Элейн Джонс. А ее коллега Наталья говорит на украинском, поэтому презентация будет изложена на украинском и английском языках.

Как бы ни началась учеба твоего ребенка в этом году, его нужно поддержать. Раньше мы рассказывали о том, как адаптировать ребенка к новому учебному году.

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