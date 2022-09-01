Почни осінь правильно! Цікаві заняття з іноземними викладачами для твоєї дитини 1 вересня

На дворі — осінь. Що робити у День знань? Правильно, здобувати нові навички.

Нова українська школа зібрала цікаві онлайн-зустрічі з викладачами з різних країн світу, до яких можуть долучитися українські школярі — від малювання й до заняття йогою. Для дитини це може бути новий досвід спілкування з іноземними викладачами та можливість знайти нове хобі. До речі, ці заняття можуть сподобатися й дорослим.

Онлайн-зустрічі на День знань

Yoshi’s Book Club

1 вересня, 12:00

Для дітей 10–12 років

Посилання на ZOOM

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Проводитиме заняття Йоші Фернандо — студент австралійського університету, який вивчає початкову освіту та бізнес. На цьому онлайн-уроці учасники читатимуть книгу Промисловець. А також порозмірковують над зв’язком книги та зміною клімату.

Малюй та розважайся з Адамом

1 вересня, 15:00

Для дітей 6–12 років

Посилання на ZOOM

На цьому онлайн-уроці художник, викладач та ілюстратор з Токіо Адам Андерсон вчитиме дітей малювати персонажів та читати з ними книжки.

Легкий урок йоги з Ліндою (та її собакою Райдером)

1 вересня, 18:00

Для усіх віком 5–99 років

Посилання на ZOOM

З інструкторкою Ліндою Шор діти та дорослі матимуть змогу відкрити для себе йогу. Заняття розпочнеться з дихальних вправ для здоров’я, а потім будуть веселі рухи, які розслаблять розум та тіло.

Wonderful Wildlife

1 вересня, 19:00

Для дітей 6–12 років

Посилання на ZOOM

На цій зустрічі можна дізнатися про дику природу Західної Канади. Вестиме заняття менеджерка Едмонтонської публічної бібліотеки Елейн Джонс. А її колега Наталія розмовляє українською, тож презентація буде викладена українською та англійською мовами.

Як би не почалось навчання твоєї дитини цього року, її треба підтримувати. Раніше ми розповідали, як адаптувати дитину до нового навчального року.

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