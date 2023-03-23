“Ты уже взрослая”: советы для родителей, что нужно говорить своим дочерям

Здоровое восприятие себя и других людей воспитывается с самого раннего детства. Родители должны постоянно заботиться о ментальном здоровье своих детей, разговаривать на важные темы и воспитывать так, чтобы человек никогда не становился палачом для себя самого.
Особенно чувствительна тема — разговор родителей со взрослыми дочерьми, которые вот-вот начнут самостоятельную жизнь. Какие советы могут давать родители своим дочерям, чтобы те в будущем могли избежать неприятностей, проблем и умели отстаивать свои интересы — рассказываем в материале.
В это болото очень легко упасть и очень тяжело вылезть. Даже не сомневайся, беги.
В это болото очень легко упасть и очень тяжело вылезть. Даже не сомневайся, беги.
Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль.
Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль.
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Чем больше нового ты сможешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях.
Чем больше нового ты сможешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях.
На отношения также влияют и стереотипы, которые нам годами навязывало общество. Каких паттернов следует немедленно избавляться и почему объяснения в материале.
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