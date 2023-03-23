“Ты уже взрослая”: советы для родителей, что нужно говорить своим дочерям

Здоровое восприятие себя и других людей воспитывается с самого раннего детства. Родители должны постоянно заботиться о ментальном здоровье своих детей, разговаривать на важные темы и воспитывать так, чтобы человек никогда не становился палачом для себя самого.

Особенно чувствительна тема — разговор родителей со взрослыми дочерьми, которые вот-вот начнут самостоятельную жизнь. Какие советы могут давать родители своим дочерям, чтобы те в будущем могли избежать неприятностей, проблем и умели отстаивать свои интересы — рассказываем в материале.

Что нужно сказать взрослой дочери?

Если тебя ударили — немедленно собирай вещи. Не принимай извинений, не вступай в переговоры. Любое “извини меня” завтра обязательно превратится в “ты меня довела”.

В это болото очень легко упасть и очень тяжело вылезть. Даже не сомневайся, беги.

Любое “ты сама виновата” и “ты меня довела” — ложь.

Если чувствуешь, что тебе нужна помощь — ищи ее где угодно. Обращайся к родителям, друзьям, знакомым или психологам. Рассказывай, что у тебя болит, всем, кто готов слушать. Никогда не стесняйся принимать помощь.

Отношения никогда не начинаются с побоев. Первые ласточки выглядят как “какого черта ты вмешиваешься”, “да что ты понимаешь”, “я сказал, значит, ты идешь”. Первоначально просьба превращается в приказ. Затем мелкие унижения становятся нормой. Хамство выдается за близость.

Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль.

Если речь идет о домашнем насилии, то главный твой враг — ощущение, что тебе это показалось. Сегодня человек ведет себя абсолютно адекватно, а завтра на него что-то находит, и он превращается в раздраженного садиста.

Пусть у тебя всегда будут собственные деньги, свои источники заработка. Обсуди это с партнером до того, как окажешься в декрете — это очень важно.

Не позволяй, чтобы отношения стали единственным важным в твоей жизни. Это опасная конструкция.

Друзья, работа, спорт, увлечения — пусть все это обязательно будет. Зарабатывай. Учись.

Следи за своим здоровьем, старайся о себе и своих интересах.

Никогда не попадай в ловушку “все так живут”. Это неправда.

Экспериментируй и попробуй новое: новые работы, новые стрижки, новые виды спорта, новые блюда, новые правила в семье.

Чем больше нового ты сможешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях.

На отношения также влияют и стереотипы, которые нам годами навязывало общество. Каких паттернов следует немедленно избавляться и почему объяснения в материале.

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