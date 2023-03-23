“Ти уже доросла”: поради для батьків, що треба говорити своїм донькам

Здорове сприйняття себе та інших людей виховується з раннього дитинства. Батьки повинні повсякчас дбати про ментальне здоров’я своїх дітей, розмовляти на важливі теми та виховувати так, аби людина ніколи не ставала катом для себе самої.

Особливо чутлива тема — розмова батьків із дорослими доньками, які от-от розпочнуть самостійне життя. Які настанови чи поради можуть давати батьки своїм донькам, аби ті в майбутньому могли уникнути неприємностей та проблем й уміли відстоювати свої інтереси — розповідаємо у матеріалі.

Що треба сказати дорослій донці?

Якщо тебе вдарили — негайно збирай речі. Не приймай вибачень, не вступай у переговори. Будь-яке “вибач мені” завтра обов’язково перетвориться на “ти мене довела”.

У це болото дуже легко впасти й дуже важко вилізти. Навіть не сумнівайся, біжи.

Будь-яке “ти сама винна” і “ти мене доводиш” — брехня.

Якщо відчуваєш, що тобі потрібна допомога — шукай її будь-де. Звертайся до батьків, друзів, знайомих чи психологів. Розповідай про те, що тобі болить, усім, хто готовий слухати. Ніколи не соромся приймати допомогу.

Стосунки ніколи не починаються з побоїв. Перші ластівки виглядають як “якого біса ти втручаєшся”, “та що ти розумієш”, “я сказав, значить, ти йдеш”. Спочатку прохання перетворюється в наказ. Потім дрібні приниження стають нормою. Хамство видається за близькість.

Нікому не дозволяй принижувати тебе і спеціально завдавати болю.

Якщо йдеться про домашнє насилля, то головний твій ворог — відчуття що тобі це здалося. Сьогодні людина поводиться абсолютно адекватно, а завтра на неї щось находить, і вона перетворюється в роздратованого садиста.

Нехай у тебе завжди будуть власні гроші, свої джерела заробітку. Обговори це з партнером до того, як опинишся в декреті — це дуже важливо.

Не дозволяй, щоб стосунки стали єдиним важливим у твоєму житті. Це небезпечна конструкція. Друзі, робота, спорт, захоплення — нехай все це обов’язково буде. Заробляй. Вчися.

Стеж за своїм здоров’ям, дбай про себе та свої інтереси.

Ніколи не потрапляй у пастку “всі так живуть”. Це — неправда.

Експериментуй, та спробуй нове: нові роботи, нові стрижки, нові види спорту, нові страви, нові правила в сім’ї.

Чим більше нового ти зможеш впустити у своє життя, тим впевненіше почуватимешся у стосунках.

На стосунки також впливають й стереотипи, які роками нам нав’язувало суспільство. Яких патернів варто негайно позбуватися та чому — пояснення у матеріалі.

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