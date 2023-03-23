“Ти уже доросла”: поради для батьків, що треба говорити своїм донькам

Здорове сприйняття себе та інших людей виховується з раннього дитинства. Батьки повинні повсякчас дбати про ментальне здоров’я своїх дітей, розмовляти на важливі теми та виховувати так, аби людина ніколи не ставала катом для себе самої.
Особливо чутлива тема — розмова батьків із дорослими доньками, які от-от розпочнуть самостійне життя. Які настанови чи поради можуть давати батьки своїм донькам, аби ті в майбутньому могли уникнути неприємностей та проблем й уміли відстоювати свої інтереси — розповідаємо у матеріалі.
У це болото дуже легко впасти й дуже важко вилізти. Навіть не сумнівайся, біжи.
У це болото дуже легко впасти й дуже важко вилізти. Навіть не сумнівайся, біжи.
Нікому не дозволяй принижувати тебе і спеціально завдавати болю.
Нікому не дозволяй принижувати тебе і спеціально завдавати болю.
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Чим більше нового ти зможеш впустити у своє життя, тим впевненіше почуватимешся у стосунках.
Чим більше нового ти зможеш впустити у своє життя, тим впевненіше почуватимешся у стосунках.
На стосунки також впливають й стереотипи, які роками нам нав’язувало суспільство. Яких патернів варто негайно позбуватися та чому — пояснення у матеріалі.
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