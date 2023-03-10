Удобно для родителей и полезно для малышей? Что такое самоприкорм и какие его преимущества

Для некоторых родителей накормить малыша — целая история, требующая выносливости, железных нервов и времени. Кто-то во время прикорма показывает ребенку мультики, кто-то разыгрывает театральное представление, а кто-то изображает из себя самолетик, который несет ложку с едой в ротик.
Однако есть и другой вариант развития событий. Малыш может выбирать пищу среди нескольких предлагаемых ему продуктов и сам себя кормить. Этот подход называется BLW-прикормом.
Педиатр Мария Шпит рассказала подробнее о плюсах такого кормления и объяснила, как безопасно практиковать это.
BLW-прикорм или самоприкорм — это тип кормления ребенка, когда малыш может самостоятельно выбирать продукты, брать в руку и есть.
BLW-прикорм позволяет ребенку научиться сначала нюхать, облизывать, мять в руках, размазывать по столику, жевать, а затем проглатывать пищу.
BLW-прикорм позволяет ребенку научиться сначала нюхать, облизывать, мять в руках, размазывать по столику, жевать, а затем проглатывать пищу.
Ребенок сам решает, какой продукт из предложенных выбрать, сколько съесть и когда отказаться, — отмечает врач.
У такого типа прикорма есть достаточно много преимуществ:
Если твой ребенок хорошо держит голову, самостоятельно сидит или делает это с поддержкой, имеет пищевой интерес и не имеет выталкивающего рефлекса, то уже можно начинать самоприкорм.
Но помни, что продукты должны быть безопасно нарезаны и поданы.
Еда должна быть плотной для держания, но достаточно мягкой, чтобы ее можно было сжимать пальцами, чтобы ребенок легко брал и держал еду, — отмечает педиатр.
Еда должна быть плотной для держания, но достаточно мягкой, чтобы ее можно было сжимать пальцами, чтобы ребенок легко брал и держал еду, — отмечает педиатр.
Можно нарезать еду небольшими полосками или палочками. Твердые продукты (яблоко, морковь и т.п.) три на терке, а круглые (нут, виноград, голубику) — нарезай или раздавливай.
Также не стоит кормить ребенка, даже если очень хочется. Дай малышу время, и он разберется со всем сам. Но и нельзя оставлять маленьких наедине с едой. Всегда будь рядом и наблюдай за процессом.
Иногда из-за стресса ребенок может отказываться от еды. Вынуждать, кричать или угрожать в таком случае не стоит. Читай, как развить у малыша пищевой интерес.
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