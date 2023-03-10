Удобно для родителей и полезно для малышей? Что такое самоприкорм и какие его преимущества

Для некоторых родителей накормить малыша — целая история, требующая выносливости, железных нервов и времени. Кто-то во время прикорма показывает ребенку мультики, кто-то разыгрывает театральное представление, а кто-то изображает из себя самолетик, который несет ложку с едой в ротик.

Однако есть и другой вариант развития событий. Малыш может выбирать пищу среди нескольких предлагаемых ему продуктов и сам себя кормить. Этот подход называется BLW-прикормом.

Педиатр Мария Шпит рассказала подробнее о плюсах такого кормления и объяснила, как безопасно практиковать это.

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Что такое BLW-прикорм

BLW-прикорм или самоприкорм — это тип кормления ребенка, когда малыш может самостоятельно выбирать продукты, брать в руку и есть.

BLW-прикорм позволяет ребенку научиться сначала нюхать, облизывать, мять в руках, размазывать по столику, жевать, а затем проглатывать пищу.

Ребенок сам решает, какой продукт из предложенных выбрать, сколько съесть и когда отказаться, — отмечает врач.

Плюсы самоприкорма

У такого типа прикорма есть достаточно много преимуществ:

Малыш знакомится с разными текстурами и вкусами, что помогает сформировать правильные пищевые привычки.

Самоприкорм способствует развитию мелкой моторики.

Ребенок развивает жевательные мышцы.

Уменьшается риск детского ожирения. Ведь родители могут перекармливать малыша, а во время самоприкорма ребенок сам регулирует, сколько ему нужно съесть.

Ребенок, который ест различные продукты от начала прикорма, в частности аллергены, реже страдает пищевой аллергией, чем другие.

Правила самоприкорма

Если твой ребенок хорошо держит голову, самостоятельно сидит или делает это с поддержкой, имеет пищевой интерес и не имеет выталкивающего рефлекса, то уже можно начинать самоприкорм.

Но помни, что продукты должны быть безопасно нарезаны и поданы.

Еда должна быть плотной для держания, но достаточно мягкой, чтобы ее можно было сжимать пальцами, чтобы ребенок легко брал и держал еду, — отмечает педиатр.

Можно нарезать еду небольшими полосками или палочками. Твердые продукты (яблоко, морковь и т.п.) три на терке, а круглые (нут, виноград, голубику) — нарезай или раздавливай.

Также не стоит кормить ребенка, даже если очень хочется. Дай малышу время, и он разберется со всем сам. Но и нельзя оставлять маленьких наедине с едой. Всегда будь рядом и наблюдай за процессом.

Иногда из-за стресса ребенок может отказываться от еды. Вынуждать, кричать или угрожать в таком случае не стоит. Читай, как развить у малыша пищевой интерес.

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