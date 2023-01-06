Утопия или эффективный метод развития — что такое гендерно нейтральное воспитание

Мальчикам — голубой, а девочкам — розовый? Все больше людей в мире сходятся во мнении, что общество навешивает на нас ярлыки с раннего детства, заставляя всех жить в условном закрытом пузыре клише и предубеждений.

Этому способствуют гендерно разделенные книги, одежда, язык, профессии, реклама и т.д. В ответ на это в последние годы в Северной Америке и Европе распространяется идея гендерно нейтрального воспитания.

BBC News Украина рассказывает, что это такое, какие его плюсы и минусы и сможет ли эта тенденция стать мейнстримом в ближайшее время.

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Что такое гендерно нейтральное воспитание

Гендерно нейтральное воспитание — это альтернативный подход к воспитанию, который заключается в том, чтобы не клеймить ребенка как мальчика или девочку, навешивая с рождения ярлыки и определенные модели поведения, которые стереотипно присущи тому или иному гендеру.

Берлинский квир-гендерно-нейтральный автор, блогер и преподаватель Равна Марин Натанаэль Сивер рассказывает, что гендерно нейтральное воспитание начало развиваться еще в 1980-х годах, преимущественно в квир-сообществах.

Этот подход стал немного известнее в начале 2010-х годов, однако до сих пор остается нишевым и недостаточно изученным.

Сивер считает, что цель такого революционного воспитания — не “нейтрализовать” пол детей, а позволить им самостоятельно открыть свою идентичность, не навязывая стереотипы, кем им быть. Поэтому некоторые называют это термином гендерно креативное воспитание или гендерно открытое воспитание.

Новое поколение родителей надеется, что гендерно нейтральное воспитание облегчит жизнь детям, не вписывающимся в бинарные нормы, поможет им избежать буллинга из-за распространения толерантности и понимания среди сверстников, а также будет продвигать феминистские идеи в обществе.

Как проявляется гендерно нейтральное воспитание

Вот несколько примеров, как можно создать пространство, минимизирующее негативное влияние гендерных предубеждений на ребенка:

использовать гендерно нейтральный язык: местоимения (они/их), обращение на имя, а не в зависимости от пола (мальчик или девочка), обобщенную лексику (дети, друзья, сверстники) вместо местоимений он/она;

избегать книг, фильмов и высказываний, которые распространяют гендерные стереотипы (например, мальчики сильнее и умнее, а девочки — слабее и нуждаются в защите);

покупать гендерно нейтральные одежду, обувь и игрушки для того, чтобы ребенок сам выбирал то, что ему нравится;

позволять ребенку пробовать себя в разных ролях и заниматься разнообразными активностями;

разговаривать с ребенком о гендере и сексуальности в соответствии с возрастом;

показывать ребенку разнообразие людей и учить толерантности к другим.

Преимущества гендерно нейтрального воспитания

Родители, выбравшие для себя гендерно нейтральное воспитание, утверждают, что оно положительно влияет на детей как минимум на индивидуальном уровне, а как максимум — на целое поколение.

То есть если сейчас в нашем обществе еще достаточно глубоко укоренены гендерные стереотипы, то нейтральное воспитание позволяет конкретному человеку с рождения быть свободным от предубеждений и самостоятельно выбирать свой путь в жизни.

А в будущем, если такой подход выберет большинство семей, целое поколение молодежи вырастет толерантным ко всем гендерам.

При этом важно подчеркнуть, что гендерно нейтральное воспитание не лишает ребенка идентичности. Приблизительно в четыре – пять лет человек уже понимает свой гендер.

Он может совпадать с полом при рождении, а может и отличаться. Но в любом случае, убеждены родители, опыт воспитания в гендерно нейтральной семье позволит ребенку чувствовать себя комфортно, иметь разные хобби и спокойно воспринимать всех сверстников.

Но родителям следует помнить, что гендерно нейтральное воспитание не заканчивается на том моменте, когда ребенок сам идентифицирует свой гендер. Это должно быть стилем жизни семьи, чтобы продолжать поддерживать атмосферу толерантности и бороться со стереотипами, с которыми ребенок знакомится на протяжении своей жизни.

Недостатки гендерно нейтрального воспитания Психотерапевт Вармайер говорит, что по его опыту работы с клиентами видно, что не все дети могут положительно воспринимать гендерно нейтральное воспитание. Для детей, которые чувствуют, что могут безопасно исследовать пространство, предлагаемое им родителями, это путешествие может стать открытием. Однако для некоторых детей отсутствие установленной идентичности может принести с собой неуверенность и повышенную тревожность, — отмечает эксперт. То есть вместо отказа от гендерных стереотипов ребенок может наоборот вернуться к еще более укорененной гендерной идентичности, чтобы компенсировать чувство неопределенности и получить уверенность в себе. Кроме того, использование нейтральных местоимений может сбить с толку. Когда в садике или школе ребенок слышит, как к другим обращаются он/она, мальчик/девочка, а к нему — вы/они, то малыш может чувствовать себя некомфортно из-за того, что якобы не вписывается в мир. Также не нужно упускать из виду фактор окружения. Если дома родители нейтрально обращаются к ребенку, то это, скорее всего, не поможет избежать насмешек или проблем в окружении сверстников, если ребенок не соответствует гендерным нормам. Недоразумения могут возникнуть и внутри семьи, например, со стороны старшего поколения.