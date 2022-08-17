Почему родителям важно называть все части тела своими именами — рекомендации от Ольги Билоконь

В нашем обществе до сих пор трудно открыто говорить о сексе, правильном сексуальном поведении, о болезнях и тем более половом воспитании для детей. Некоторым родителям, которые сами воспитывались советскими постулатами, кажется, что такие разговоры развращают их детей, приносят только вред.

На самом же деле все абсолютно наоборот: в странах, где сексуальное образование изучается в школах, наблюдается низкий уровень ранних беременностей. К примеру, у Великобритании была большая проблема с ранними, подростковыми беременностями.

С введением полового воспитания в учреждениях школьного и дошкольного образования подростковая беременность уменьшилась на 80% от той цифры, которая была до таких нововведений.

Украинское общество также нуждается в таких реформах: не только в образовании, но и в обычных семьях. Здесь вопрос не только в ранних беременностях — основная проблема сейчас заключается в безопасности.

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Поэтому родители, которые до сих пор табуируют темы секса, сексуального воспитания и даже называния интимных частей тела своими именами, не могут обезопасить своего ребенка в будущем от многих страшных вещей.

Гинеколог Ольга Белоконь подчеркивает: наше половое воспитание — реальная проблема, которая требует немедленных решений.

— Не бойтесь называть все части нашего тела своими именами. Использование таких эвфемизмов, как “пися”, “слоник”, “вареник” или подобных придает частям тела отрицательный оттенок.

Сексуальный смысл в названия вкладывают не дети, а мы, взрослые, ошибочно полагая, что половые органы нужны только для секса и ни для чего больше.

Знания анатомически правильных терминов способствуют:

положительному восприятию себя и своего тела (половые органы — не что-то “грязное” или “позорное”);

уверенности в себе;

более искреннему и откровенному общению между детьми и родителями;

формированию правильного понимания комфорта и безопасности своих и чужих границ тела.

Когда взрослые избегают, пылают от стыда, ругают детей или дрожат перед словами пенис или вульва, дети начинают думать, что любые их вопросы по этому поводу могут привести к проблемам.

Отсутствие полового воспитания препятствует общению, создавая и укрепляя культуру “секретиков” и молчания. Таким образом, дети часто остаются без необходимой информации об их здоровье, безопасности, личных границах, о проблемах и болезнях, которые могут у них возникнуть.

— Страшно обсуждать, страшно сказать, признаться в чем-то, задать вопрос. А как это сделать ребенку, если вокруг этих мест столько негативизма, молчания, стыда и ужаса?

Не навязывайтесь, не акцентируйте на этом внимание

Просто подготовьтесь заранее — купите книги по возрасту вашего ребенка, содержащие информацию о строении нашего организма, о том, откуда берутся дети. До пяти лет ребенок обязательно вас сам об этом спросит. А задача родителей — спокойно ответить на эти вопросы.

Подрастешь — узнаешь: не лучший вариант ответа.

Ребенку не обязательно знать все детали, но он должен иметь минимальный набор информации, согласно его возрасту. И лучше, чтобы он получил ее именно от вас, а не из интернета или от сверстников.

— Это не травмирует и не развращает, это — развивает, защищает, помогает.

Чтобы лучше понимать своего ребенка и вырастить его счастливым и здоровым, родителям также необходимо учиться на протяжении всей жизни. А какие правила должны знать каждая мама и каждый папа, чтобы отношения с ребенком были доверительными, мы рассказывали тебе раньше.

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