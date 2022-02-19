Забудь о принуждении и манипуляциях! Расскажем, как построить отношения с ребенком на взаимоуважении

Железный, непреклонный родительский авторитет и неспособность увидеть в собственном ребенке личность с потребностями и правами способны поставить крест на адекватных родственных отношениях.

Поскольку при отсутствии здорового взаимоуважения и эмпатии недоразумений, конфликтов и даже ненависти к родителям со стороны ребенка не миновать.

Усталым, озабоченным делами взрослым, занятым решением кучи текущих проблем, иногда так трудно прислушаться к ребенку.

И более простым решением кажется применять испытанное временем, немотивированное “потому что я так сказал (сказала) / потому что я твоя мать/отец и т.д.”, чем построить крепкий мост взаимоуважения, взаимопонимания с ребенком.

И все же сделать это гораздо легче, чем в будущем исправлять уже иногда неисправимые ошибки в воспитании ребенка.

Для того чтобы научиться слушать друг друга, уважать, опираться на обоснованный и подкрепленный действиями адекватный родительский авторитет и иметь эмпатическую связь с ребенком, не нужно сворачивать горы и проходить длительные курсы психологии.

Авторы книги неЩасливе батьківство. Чесна книга про виховання дітей Гантер Кларк-Филдс и Карл Наумбург в своем арсенале имеют ряд честных, не оторванных от жизни и действенных советов.

Они касаются налаживания контакта с детьми, формирования положительного образа взрослого и построения такого важного коммуникационного звена, как взаимоуважение и взаимодействие между взрослым и ребенком (кстати, в книге есть и другие советы относительно новых подходов к воспитанию и т.п.).

Основой формирования здоровых отношений между ребенком и взрослым, построенных на взаимном уважении, есть исключение таких инструментов воздействия на ребенка, как принуждение и манипуляции. Поскольку это не то же самое, что авторитет, а страх — не то же самое, что уважение.

Забудьте о принуждении и манипуляциях

Принуждение и манипуляции — это путь в никуда.

Мы забываем, что применение принуждения, манипуляций и угроз к своим детям научит их использовать эти тактики по отношению к другим.

Но если мы стремимся к тому, чтобы они ценили доброту, мы должны эту доброту проявлять, даже если применяем определенные ограничения. Более того, доброта и эмпатия способствуют построению связей, а связи — дальнейшему взаимодействию.

Осознанное выслушивание

Используйте практику осознанного выслушивания детских проблем и переживаний.

Отношения строятся на связях, а связи — на нашем взаимодействии посредством коммуникации. По большому счету все мы хотим, чтобы нас увидели и услышали, особенно когда это касается тесных взаимоотношений.

К сожалению, довольно часто именно в таких отношениях (например, с детьми) мы склонны отвлекаться. Возможно, потому что находимся в режиме автопилота, озадачены или спешим куда-то. Вот почему осознанная медитация является фундаментальной практикой.

Дети нуждаются в нашем настоящем присутствии — физическом, ментальном и духовном. Каждый раз, когда ребенок рассказывает вам что-то, он хочет наладить связь. Каждый раз, когда он хочет наладить связь, подумайте об осознании: напоминайте себе, что вы должны взять паузу и внимательно слушать.

Таким образом вы действительно общаетесь с ребенком, при этом не сказав ни слова.

Здоровые границы

Стройте здоровые границы между вами и ребенком для наглядного понимания личного пространства и уважения личной жизни и личности со стороны ребенка в настоящем и в будущих отношениях детей с родителями и социумом.

Установление здоровых границ означает укрощение (а не ущемление) дикой природы наших детей, а также воспитание полноценной личности.

Иногда из-за наших усилий избежать старорежимных методов угроз и наказаний мы впадаем в другую крайность, поэтому теряем способность устанавливать четкие границы.

Когда дети нарушают эти границы, мы должны мягко, однако настойчиво восстановить их, чтобы наконец не оказаться один на один с людьми, которым все равно на потребности других.

Есть еще несколько секретов в воспитании ребенка. Ранее мы рассказывали о правиле трех “П” в воспитании ребенка. Что это и чем оно полезно для родителей.