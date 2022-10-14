Мама, у меня есть тайна: как понять, что ребенок вступил в “группу смерти” и что делать

Дети сильно подвергаются воздействию окружающих и различным манипуляциям. Их любопытство становится началом разных приключений или неприятностей. Во время войны они могут стрессовать и искать утешение в интернете. Недавно стало известно, что “группы смерти” в Украине снова активизировались. Это смертельная игра, известная под названием Синий кит.

Сын Ольги Ткаченко в августе рассказал маме о возвращении этой игры. Она попросила его не вступать в группу, но детское любопытство победило. Уже в сентябре мальчик чуть не погиб, он выпрыгнул из окна квартиры на шестом этаже.

Свою историю Ольга Ткаченко рассказала Диане Кречетовой для УП.Життя. А детский психолог Анна Покровская объяснила, как “администраторы” “групп смерти” влияют на детскую психику.

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Десятилетний Никита находился с бабушкой и дедушкой в ​​Харьковской области. Мать с отчимом переехали в Киев на пятый месяц войны и обустраивали комнату для мальчика. Перед тем, как забрать сына в столицу, мама получила тревожное сообщение от него, в котором мальчик расспрашивал об этой группе.

Когда Ольга все же приехала забирать сына, сразу проверила все гаджеты, но мальчик создал второй аккаунт, который она не смогла обнаружить. Женщина говорит, что ее сын умный и склонный к IT и программированию, поэтому удалось ввести в заблуждение.

— Он очень любознательный, любит TikTok и мессенджеры, как и вся молодежь, — подчеркивает женщина. Добавляет: о скрытом аккаунте удалось узнать, когда отремонтировали старый сломанный телефон. В нем нашли фото, где увидели нарисованного на руке ребенка кита.

Никита рассказал, что увидел рекламу группы TikTok, поначалу не поверил. Его это заинтересовало, и он “начал играть”.

“Администраторы” этих групп имеют индивидуальный подход к каждому ребенку. Они могут не делать никаких порезов или не будут травмировать себя. По словам Ольги, Никита сильно похудел на даче в Харьковской области, но женщина думала, что это из-за гормонов. Также мальчик очень хотел домой.

Как изменилось поведение ребенка

В течение двух недель после того, как родители забрали мальчика, все было хорошо. У матери не было никаких подозрений. Она отдала мальчика в частную школу с уклоном на английский и IT, ведь не хотела, чтобы он учился онлайн. А также ее работа предполагает командировки.

По ее словам, Никита быстро нашел друзей, ничто не предвещало беды. Однако мальчик установил пароль на телефон и постоянно переживал, что мать его заберет. Постоянно с кем-то разговаривал, убеждал, что с друзьями.

Он попросил купить мягкую подушку в виде акулы или синего кита. Я даже не могла тогда подумать об этой игре, — признается женщина.

Она вспоминает, что у мальчика примерно год назад было похожее поведение. Тогда она вовремя забрала гаджеты на определенный период и водила на встречи к психологу. Специалист сказал, что у мальчика комплексы, и это лечится. Тогда же состояние ребенка нормализовалось. Ольга не знает, приобщался ли он в тот период к подобным группам.

— Когда началась война, мой папа очень болел, и я больше ему уделяла внимания. А ребенок отвлекался от военных действий с помощью гаджетов, — рассказала Ольга.

О заданиях из “группы смерти”

По словам мальчика, задачи сначала были безобидными: нарисовать кита на руке или бумаге, потом — два, три кита. Дальше нужно было ссориться с мамой, что-то сломать, посмотреть фильм ужасов. Впоследствии “администраторы” приказали выцарапать что-то на теле, но Никита этого не сделал.

Ольга добавляет, что мальчик должен был слушать музыку и покрасить волосы, ничего не есть. Впоследствии он получил задание, которое могло стоить жизни — выпрыгнуть из окна.

— Это аргументировалось тем, что если он этого не сделает, то ему явится какой-нибудь демон или что-нибудь случится со мной.

Говорили: “Если ты прыгнешь, попадешь в вечную жизнь, там все будет прекрасно”, — делится женщина.

Она также рассказала, что “игра” содержит 50 заданий. На выполнение одного дается день. Никита выполнял не все, а всего четыре, мальчик не все помнит.

“Группы смерти” имеют разные названия, Синий кит — самое популярное. Есть также Красная обезьяна или Тихий дом.

— Когда я посодействовала огласке этой ситуации, несколько подруг мне написали, что нашли эту “игру” у своих детей. Благодарили, потому что те уже начинали играть, — признается Ольга.

Никита не помнит прыжка

В тот трагический день Никита сказал Ольге, что плохо себя чувствует. У мальчика была высокая температура, поэтому женщина пошла в аптеку. Она находится всего через дорогу от дома. Однако, когда женщина вышла из аптеки, то увидела, как ребенка увозит скорая. В больнице Никита сказал, что не помнит, как это делал. Перед прыжком он разбил свой телефон и нарисовал сердце на окне.

Ольга вспоминает, что сын говорил о тайне, которой не может поделиться. Она пыталась выйти с ним на контакт и узнать, что это такое, но он не рассказывал. Женщина уверена, что ребенка запугивали.

Сейчас Никита находится в стабильном состоянии. Из-за падения с шестого этажа у него сотрясение внутренних органов, головного мозга, компрессионный перелом поясничного и грудного отделов и грудной клетки. Но обошлось без операции. Ему нужна длительная терапия и правильная реабилитация, а также работа с психотерапевтом. Мальчик идет на поправку, потому он уже дома.

Сейчас правоохранительные органы расследуют дело, но Ольга не владеет информацией по нему.

Психолог о работе “групп смерти”

Детский психолог Анна Покровская рассказала, на чем основываются преступные интернет-группировки, подобные Синему киту. “Администраторами” таких групп являются люди, которые знают, как работает детская психика. Они пытаются:

запугать ребенка;

эмоционально привлечь его к себе;

показать искаженную реальность;

втереться в доверие и создать очень близкие отношения;

начать манипулировать.

По ее словам, такие “игры” действуют по механизму секты. “Кураторы” говорят, что они знают истину, подчеркивают, что ребенок “избранный”. Не все могут вступить в это “сообщество”.

Руководители этих групп опираются на то, чего обычно не хватает детям и подросткам. Используют их проблемы и разногласия со взрослыми. Затем детям угрожают исключением из группы за невыполнение задач.

— У ребенка смешанные ощущения: ему интересно и немного страшно, а еще он боится быть исключенным из группы.

Они поступают так, что ребенок начинает терять критическое мышление. Он думает: “Ничего страшного”, “ничего опасного в том нет”, — подчеркивает психологиня.

“Администраторы” пытаются сформировать у ребенка новое мировоззрение, которое базируется на положительном отношении к смерти, особенно к собственной. Они выстраивают доверительные отношения, чтобы узнавать, что ребенок не скажет родителям, а потом используют это для угроз.

Как понять, что ребенок в “группе смерти”

Сейчас дети много времени проводят в интернете, ими владеет любопытство. Покровская отмечает, что не все дети, которые вступают в подобные группы, хотят умереть.

Когда же ребенок приобщается к такой “игре”, у него резко меняется поведение — это может являться сигналом тревоги.

— Изменение поведения и эмоционального состояния — это реакция на что-либо. Здесь нужно осторожно узнавать, на что, потому что дети почти подросткового периода уже знают, как скрыть свои секреты и избежать откровенного ответа, — рассказывает эксперт.

Нужно ли говорить с детьми о “группах смерти”

С детьми всегда нужно говорить о правилах безопасности в интернете, рассказывать о преступниках и мошенниках. Однако не стоит запугивать, ведь ребенок может закрыться в себе.

Психолог рекомендует родителям раскрывать детям преступные мотивы людей, которые могут им навредить. Объяснять, что такие пользователи создают игровые чаты, чтобы узнают о детях личную информацию, а затем начать запугивать их и манипулировать сознанием.

Также нужно развивать критическое мышление у детей и обсуждать, почему преступники могут так поступать, что ими руководит. Об изменении поведения надо говорить с ребенком осторожно, начинать разговор издалека, чтобы узнать причину. Например: “Я замечаю, что последние недели ты расстроен(-а), раздражен(-ная). Это так? Что-то произошло?”

Психолог также советует обращаться за помощью к специалистам. Они могут объяснить, что есть не только взрослые, которые хотят навредить, но и те, кто сможет защитить. Можно попробовать говорить о ребенке в третьем лице. Тогда он не будет чувствовать сильное давление. Например: “Знаешь, у моей знакомой был случай, когда в одной группе запугивали детей. Представляешь?” и т. п.

В разговоре делать паузы, дать понять, что ты ориентируешься в этой теме. Если между тобой и ребенком есть доверие, он может начать говорить.

Эксперт советует не запрещать гаджеты, это может только усугубить ситуацию. Вместо этого хорошо изучить их и проверить, настроена ли функция родительского контроля, есть ли ограничения на определенные запросы в интернете и т.д.

Дети часто могут страдать от буллинга, это может привести к тому, что они начнут искать “друзей” в интернете. Ранее мы рассказывали, что такое буллинг и почему он возникает.

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