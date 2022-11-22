От Святого Николая: как присоединиться к сбору средств на подарки детям, чьи родители погибли на войне

Война в Украине поставила на паузу привычные традиции и празднования. Многие считают, что и рождественские праздники, которые вот-вот придут, сейчас не ко времени. А вот дети теперь как никогда нуждаются в празднике и подарках. Особенно те, чьи родители погибли на фронте.

С 2014 года украинские благотворители собирают средства на новогодние подарки для детей, чьи родители воевали и погибли в АТО. Но в этом году масштабы сборов намного больше.

Волонтер и ветеран АТО Олег Болдырев, более известный, как Мартин Брест, говорит: пока благотворители не знают, как справятся с нынешней задачей “майора Святого Николая” из-за количества детских писем.

— Да, мы пока не знаем, как справимся, потому что по сравнению с декабрями 2017–2021 годов количество детей… Ну, вы понимаете. Но у украинцев среди черт, отличающих нас от противника, есть, пожалуй, самое главное: мы никогда не даем заднюю. Никогда не опускаем руки. И никогда не сдаемся, — отмечает мужчина.

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Как присоединиться к инициативе

По словам Олега, главное правило этой благотворительной акции — дарить детям именно то, чего они желают в своих письмах. Ведь именно так есть ощущение, что это подарок от погибших на фронте мамы или папы. Вместе с тем никаких фото таких детей не обнародуют: только если этого пожелает вдова или вдовец.

— Не бытовая техника, не улучшение жилищных условий, не что-то необходимое в хозяйстве, а именно подарок. Тот, который купили бы отец или мать, но они погибли на нашей войне. Если это телефон — это телефон, а если пижама кигуруми — то пижама кигуруми, что бы это не значило.

Денежные средства на подарки осиротевшим украинским детям уже пять лет собирает фонд Народный тыл — реабилитация.

Дети получат подарки не только в день Святого Николая, но и на Новый год, отмечает волонтер. Чтобы присоединиться к благотворительной акции и подарить счастье детям, которые в этом нуждаются больше всего, можно найти реквизиты в Facebook Олега.

На помощь детям, чьи родители стали героями, приходит еще одна благотворительная организация с одноименным названием: как помочь Детям Героев, можешь узнать из нашего материала.

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