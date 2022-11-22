Від Святого Миколая: як долучитися до збору коштів на подарунки дітям, чиї батьки загинули на війні

Війна в Україні поставила на паузу звичні традиції та святкування. Багато хто вважає, що й різдвяні свята, які от-от прийдуть, зараз не на часі. А ось діти тепер як ніколи потребують свята та подарунків. Особливо ті, чиї батьки загинули на фронті.

З 2014 року українські благодійники збирають кошти на новорічні подарунки для дітей, чиї батьки воювали та загинули в АТО. Але цього року масштаби зборів набагато більші.

Волонтер та ветеран АТО Олег Болдирєв, більш відомий за псевдо Мартін Брест, каже: поки що благодійники не знають, як впораються із цьогорічним завданням “майора Святого Миколая” через кількість дитячих листів.

— Так, ми поки не знаємо, як ми впораємось, бо проти груднів 2017–2021 років кількість дітей… Ну, ви розумієте. Але в українців серед рис, які відрізняють нас від противника, є, мабуть, найголовніша: ми ніколи не даємо задню. Ніколи не опускаємо руки. І ніколи не здаємося, — зауважує чоловік.

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Як доєднатися до ініціативи

За словами Олега, головне правило цієї благодійної акції — дарувати дітям саме те, чого вони бажають у своїх листах. Адже саме так є відчуття, що це подарунок від мами чи тата, які загинули на фронті. Разом з тим жодних фото таких дітей не оприлюднюють: лишень якщо цього забажає вдова чи вдівець.

— Не побутову техніку, не покращення житлових умов, не щось необхідне у господарстві, а саме подарунок. Той, який би купили батько чи мати, але вони загинули на нашій війні. Якщо це телефон — це телефон, а якщо піжама кігурумі — то піжама кігурумі, що б це не значило.

Кошти на подарунки осиротілим українським дітям уже п’ять років збирає фонд Народний тил — реабілітація.

Діти отримають подарунки не лише на день Святого Миколая, а й на Новий рік, зауважує волонтер. Доєднатися до благодійної акції та подарувати щастя дітям, які цього потребують найбільше, можна, знайшовши реквізити у Facebook Олега.

На допомогу дітям, чиї батьки стали героями, приходить ще одна благодійна організація з однойменною назвою: як допомогти Дітям Героїв, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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