Без лишних предметов, чтобы не навредить: как правильно чистить и ухаживать за детскими ушками

Детские ушки — очень ранимы и требуют особого ухода. Многие родители неправильно чистят уши своим деткам, потому что считают серу грязью. На самом же деле это дополнительный барьер и защита от пыли и воды.

А еще это антисептическое средство, отмечает педиатр и детский нефролог Ирина Одарчук.

Чем нельзя чистить детские ушки

— Не рекомендуется использование ушных палочек, шпилек, булавок, скрепок для чистки. Ведь, во-первых, есть риск травмирования барабанной перепонки. Во-вторых, могут поцарапаться стенки слухового прохода. И, в-третьих, могут образоваться пробки из-за продвижения и утрамбовывания серы в глубине слухового прохода, — говорит врач.

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Как следствие, появится боль в ушках, снижение слуха, зуд ушек. А удалить серные пробки может только врач.

Как чистить ушки ребенку

Не следует слишком часто чистить детские уши. Лучше всего это делать один раз в неделю.

Смочи теплой водой ватный диск или тампон. Проведи этим тампоном вокруг слухового прохода по ушной раковине, околоушному участку. Если вода при купании попала в ушко, достаточно протереть ушную раковину сухим ватным диском. При необходимости размягчения серы возможно использование специальных ушных капель, разрешенных деткам.

Еще одной темой является дискуссия: когда стоит прокалывать ушки ребенку? Советы и объяснения, чем вредит раннее прокалывание ушек у ребенка, мы писали в другом материале.

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