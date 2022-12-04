Без лишних предметов, чтобы не навредить: как правильно чистить и ухаживать за детскими ушками

Детские ушки — очень ранимы и требуют особого ухода. Многие родители неправильно чистят уши своим деткам, потому что считают серу грязью. На самом же деле это дополнительный барьер и защита от пыли и воды.
А еще это антисептическое средство, отмечает педиатр и детский нефролог Ирина Одарчук.
— Не рекомендуется использование ушных палочек, шпилек, булавок, скрепок для чистки. Ведь, во-первых, есть риск травмирования барабанной перепонки. Во-вторых, могут поцарапаться стенки слухового прохода. И, в-третьих, могут образоваться пробки из-за продвижения и утрамбовывания серы в глубине слухового прохода, — говорит врач.
Как следствие, появится боль в ушках, снижение слуха, зуд ушек. А удалить серные пробки может только врач.
Как следствие, появится боль в ушках, снижение слуха, зуд ушек. А удалить серные пробки может только врач.
Не следует слишком часто чистить детские уши. Лучше всего это делать один раз в неделю.
Еще одной темой является дискуссия: когда стоит прокалывать ушки ребенку? Советы и объяснения, чем вредит раннее прокалывание ушек у ребенка, мы писали в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!