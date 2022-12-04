Без зайвих предметів, щоб не нашкодити: як правильно чистити та доглядати за дитячими вушками

Дитячі вушка — дуже вразливі та вимагають особливого догляду. Багато батьків неправильно чистять вуха своїм діткам, бо вважають сірку брудом. Насправді ж це додатковий бар’єр та захист від пилу та води.
А ще це антисептичний засіб, наголошує педіатриня та дитяча нефрологиня Ірина Одарчук.
— Не рекомендується використовувати вушні палички, шпильки, булавки, скріпки для чищення. Адже, по-перше, є ризик травмувати барабанну перетинку. По-друге, можуть подряпатися стінки слухового проходу. І, по-третє, можуть утворитися пробки через просування та утрамбовування сірки в глибині слухового проходу, — каже лікарка.
Як наслідок, з’явиться біль у вушках, зниження слуху, свербіж вушок тощо. А видалити сірчані пробки може лише лікар.
Як наслідок, з’явиться біль у вушках, зниження слуху, свербіж вушок тощо. А видалити сірчані пробки може лише лікар.
Не варто надто часто чистити дитячі вуха. Найкраще це робити один раз на тиждень.
Ще однією темою є дискусія: коли варто проколювати вушка дитині? Поради та пояснення, чим шкодить раннє проколювання вушок у дитини, ми писали в іншому матеріалі.
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