Без зайвих предметів, щоб не нашкодити: як правильно чистити та доглядати за дитячими вушками

Дитячі вушка — дуже вразливі та вимагають особливого догляду. Багато батьків неправильно чистять вуха своїм діткам, бо вважають сірку брудом. Насправді ж це додатковий бар’єр та захист від пилу та води.

А ще це антисептичний засіб, наголошує педіатриня та дитяча нефрологиня Ірина Одарчук.

Чим не можна чистити дитячі вушка

— Не рекомендується використовувати вушні палички, шпильки, булавки, скріпки для чищення. Адже, по-перше, є ризик травмувати барабанну перетинку. По-друге, можуть подряпатися стінки слухового проходу. І, по-третє, можуть утворитися пробки через просування та утрамбовування сірки в глибині слухового проходу, — каже лікарка.

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Як наслідок, з’явиться біль у вушках, зниження слуху, свербіж вушок тощо. А видалити сірчані пробки може лише лікар.

Як чистити вушка дитині

Не варто надто часто чистити дитячі вуха. Найкраще це робити один раз на тиждень.

Змочи теплою водою ватний диск чи тампон. Проведи цим тампоном навколо слухового проходу по вушній раковині, привушній ділянці. Якщо вода під час купання потрапила у вушко, достатньо протерти вушну раковину сухим ватним диском. Якщо треба розм’якшити сірку, можна використати спеціальні вушні краплі, що дозволені діткам.

Ще однією темою є дискусія: коли варто проколювати вушка дитині? Поради та пояснення, чим шкодить раннє проколювання вушок у дитини, ми писали в іншому матеріалі.

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