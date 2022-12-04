Батьківство

Без зайвих предметів, щоб не нашкодити: як правильно чистити та доглядати за дитячими вушками

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 10:00
Як чистити дитячі вушка
Фото: Pexels

Більше новин
допомога від ЄС
Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
день святого миколая
Таємний добродій вже готує подарунки! День святого Миколая 2022: дата, традиції та історія
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія Андрія з ВІЛ-позитивним статусом
Якби я мав більше інформації, то лікувався б — історія Андрія, який півжиття має ВІЛ-позитивний статус
Підбірка вправ для спини при болях: поради реабілітолога
Спина скаже: “Дякую!” Вправи, які допоможуть зняти біль та зміцнити м’язи
Вітамін D
Щоб краще думалося і легше минали холоди: кому та скільки варто приймати вітамін D
Без зайвих предметів, щоб не нашкодити: як правильно чистити та доглядати за дитячими вушками
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації

Відео
0:04:29
допомога від ЄС

Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 
0:03:25
Черкаський пологовий будинок
Народжують у бомбосховищах! Як Черкаський перинатальний центр підготувався до екстремальних умов
карта бойових дій 4 грудня 2022
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:10
Тренування морпіхів
Професійні бійці! ЗСУ показали тренування морпіхів
0:03:15
Як отримати консультацію лікаря онлайн - проект TeleHelp Ukraine
Закордонна медицина: як записатись на прийом лікаря онлайн через програму TeleHelp Ukraine
0:03:24
Вода у Миколаєві
У кранах — ані краплини. Як Миколаїв дев’ять місяців виживає без води
0:04:30
Польські волонтери
Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців
музей Сковороди
Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
Листи українським посольствам з погрозами - що про це відомо
Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном
блекаут у Києві
У разі повного блекауту Києва: що буде з магазинами, метро та наземним транспортом
Більше відео
Як безпечно користуватись публічними точками Wi-Fi
Читати далі
Захисти себе від кібершахрайства — як безпечно під’єднатись до відкритої мережі Інтернет

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь