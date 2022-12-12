Правила экстремальной гигиены — как ухаживать за ребенком, если нет воды

В некоторых городах Украины проблемы не только с отсутствием электроэнергии, но и воды. В таких условиях важно поддерживать личную гигиену, особенно детей.

В Минздраве рассказали, как ухаживать за маленьким ребенком, если отключили воду. Прежде всего, нужно заранее запастись детскими влажными салфетками, водой, ватой или ватными дисками. Также нужно узнать, где расположен ближайший бювет или колодец.

Как ухаживать за младенцем, если нет воды

В Минздраве отмечают, что детям до двух недель не нужно купание. Можно только протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ватой или ватными дисками.

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Младенца уже можно купать в теплой воде (примерно 37°C) без мыла. Однако это не стоит делать каждый день, потому что сальные железы младенцев малоактивны. Так что его можно также протирать влажной салфеткой.

Однако отмечаем, что салфетки должны быть детскими. Они не содержат вредных компонентов для кожи ребенка.

Также внимание следует уделять замене подгузников. Чтобы кожа ребенка не прела, нужно обязательно менять подгузники в таких ситуациях:

как только обнаружили факт дефекации;

влажная кожа под подгузником;

с момента смены подгузника прошло более трех-четырех часов;

в ближайшее время не будет возможности сменить подгузник.

При замене подгузника обязательно нужно протереть ребенка влажными салфетками или ватой, смоченной в воде.

Приготовление смесей и очистка посуды

Если ребенок на искусственном или смешанном вскармливании, нужно использовать чистую питьевую воду для приготовления смесей — лучше всего воду в баклажках или бутылках.

Это может быть простая вода в баклажках из магазина, не обязательно конкретно детская, ведь они не очень отличаются.

Если нет возможности купить воду, можно кипятить водопроводную или из колодца / бювета. Если готовую смесь не использовали в течение нескольких часов, ее можно хранить в холодильнике в течение суток.

Относительно посуды ребенка — она должна быть либо одноразовой, либо индивидуальной.

Если ребенку менее двух месяцев, он родился преждевременно, имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни или лечения, важно дезинфицировать посуду и игрушки каждый день и даже чаще.

Пластиковые или резиновые игрушки, посуду для кормления грудных детей можно дезинфицировать путем кипячения в течение пяти минут. Также можно дезинфицировать их паром (над кастрюлей кипящей воды) или в посудомоечной машине.

Для детей постарше необязательно дезинфицировать эти предметы, если есть возможность мыть их после каждого использования. Если возможности мыть игрушки нет, можно их протереть салфетками или антисептиком с 70% содержанием спирта.

Как ухаживать за детьми школьного возраста, если нет воды

Родители должны приучить ребенка еще с детства регулярно мыть руки и чистить зубы дважды в день.

Если в твоем населенном пункте проблемы с водоснабжением, важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками руки, интимные места, ступни, зону под мышками.

После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.

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