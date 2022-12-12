Правила екстремальної гігієни — як доглядати за дитиною, якщо немає води

У деяких містах України проблеми не тільки з відсутністю електроенергії, а й води. У таких умовах важливо підтримувати особисту гігієну, особливо дітей.

У МОЗ розповіли, як доглядати за маленькою дитиною, якщо відключили воду. Насамперед треба заздалегідь запастися дитячими вологими серветками, водою, ватою чи ватними дисками. Також треба дізнатися, де розташований найближчий бювет чи колодязь.

Як доглядати за немовлям, якщо немає води

У МОЗ зазначають, що дітям віком до двох тижнів не потрібне купання. Можна лише протирати обличчя, шию, руки й пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

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Немовля вже можна купати у теплій воді (приблизно 37°C) без мила. Проте це не варто робити щодня, бо сальні залози немовлят малоактивні. Тож його можна так само протирати вологою серветкою.

Проте зауважуємо, що серветки мають бути дитячими. Вони не містять шкідливих компонентів для шкіри дитини.

Також увагу треба приділяти заміні підгузків. Щоб шкіра дитини не пріла, треба обов’язково змінювати підгузки у таких ситуаціях:

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузком;

з моменту зміни підгузка минуло понад три-чотири години;

найближчим часом не буде змоги змінити підгузок.

Під час заміни підгузка обов’язково треба протерти дитину вологими серветками або ватою, змоченою у воді.

Приготування сумішей та очищення посуду

Якщо дитина на штучному або змішаному вигодовуванні, треба використовувати лише чисту питну воду для приготування сумішей — найкраще воду у баклажках чи пляшках.

Це може бути проста вода у баклажках з магазину, не обов’язково конкретно дитяча, адже вони не дуже відрізняються.

Якщо немає можливості купити воду, можна кип’ятити водопровідну або з колодязя чи бювету. Якщо готову суміш не використали протягом кількох годин, її можна зберігати в холодильнику протягом доби.

Щодо посуду дитини — він має бути або одноразовим, або індивідуальним.

Якщо дитині менш як два місяці, вона народилася передчасно, має ослаблену імунну систему через хворобу або лікування, важливо дезінфікувати посуд та іграшки щодня та навіть частіше.

Пластикові або гумові іграшки, посуд для годування немовлят можна дезінфікувати шляхом кип’ятіння протягом п’яти хвилин. Також можна дезінфікувати їх парою (над каструлею киплячої води) або в посудомийній машині.

Для дітей старшого віку не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту.

Як доглядати за дітьми шкільного віку, якщо немає води

Батьки мають привчити дитину ще змалечку регулярно мити руки та чистити зуби двічі на день.

Якщо у твоєму населеному пункті проблеми з водопостачанням, важливо, щоб діти мили теплою водою з милом або протирали вологими серветками руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та вдягти чисту білизну.

Раніше ми розповідали, як правильно чистити вуха дитині.

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