Воспитание детей в межнациональной семье: вызовы, преимущества и советы родителям

Межнациональные браки всегда были популярны. В настоящее время полномасштабное вторжение РФ на территорию нашей страны спровоцировало большой поток беженцев в другие страны. Преимущественно уехали женщины или женщины с детьми.

У каждой из них судьба складывается по-разному. Однако некоторое количество украинок обрело свою любовь именно за границей: в Польше, Германии, Италии, Испании, США, на Кипре и тому подобное.

В межнациональных семьях появляются дети, наследующие не одну, а две или более национальных историй, культур, языков. Однако как воспитывать ребенка, если родители разных национальностей, а порой — и вероисповеданий?

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Об отцовстве и материнстве в межнациональном браке, вызовах и преимуществах такого воспитания, мы разобрались дальше.

Межнациональная семья: воспитание ребенка

Родительство — это всегда тяжело. Но двойные вызовы возникают в семьях, где родители — разной национальности и являются адептами разных культур.

Уже в начале возникает много вопросов: на каком языке будет говорить ребенок, какое вероисповедание выбрать, какое гражданство давать и каких традиций и обычаев придерживаться родителям, как выстроить одну линию воспитания, если оба росли в разных плоскостях.

Преимущества воспитания ребенка в межнациональной семье

В родительские обязанности любой страны входит обязательство родителей обеспечивать ребенку обучение и развитие в соответствии с его возрастом и возрастными нормами.

У межнациональной семьи такая возможность точно есть: часто дети в таких семьях вырастают билингвами.

Билингвы — это люди, которые одинаково пользуются двумя языками. Оба языка для них как родные, ведь они слышали их с детства.

И это однозначное преимущество. Ведь дети-билингвы значительно легче могут выучить и третий и даже четвертый язык, чем те, кто с детства разговаривал только на одном.

Но не обойдется и без вызовов: чтобы вырастить ребенка-билингва, нужно, чтобы оба языка звучали в доме одинаково и постоянно. Эксперты советуют, чтобы каждый из родителей говорил к ребенку на своем родном языке, чтобы ребенок мог “переключаться”.

К преимуществам можно добавить и широкую осведомленность ребенка в культуре обеих стран, откуда родом его родители.

Таким образом, ребенок с детства лучше сверстников ориентируется в обычаях разных народов, знает факты по истории — что облегчает обучение в школе, — растет с широким кругозором и мировосприятием.

На Западе существует понятие ребенка третьей культуры (third culture kids). Это дети, в юном возрасте переехавшие с родителями в другую страну и в своей жизни соединившие культуру своих родителей с культурой новой страны и получившие симбиоз третьей культуры, в которой они выросли.

Доказано, что такие дети способны быстрее адаптироваться к переменам, обладают большей эмпатией и даже склонны к творчеству.

Адаптировать под понятие ребенка третьей культуры можно и детей, выросших в межнациональных семьях.

Вызовы для родителей во время воспитания детей в межнациональном браке

В то же время, перед родителями, создавшими межнациональный брак, возникает и немало вызовов. Среди них: выбор религии, гражданства и психическое здоровье ребенка.

Вместе с более широкой компетенцией, дети, растущие в межнациональной семье, более подвержены психическим заболеваниям. Проблемы могут возникать из-за булинга на основании расизма, или из-за конфликтов на основе разных взглядов в самой семье.

Что касается гражданства, то во многих странах мира ребенок может получить гражданство того государства, где он родился, сразу после рождения, или если хотя бы один из родителей имеет вид на жительство в этой стране. В некоторых странах, таких как Ирландия, Греция, Таиланд или Израиль, ребенок может получить гражданство страны своего рождения, если родители легально прожили там несколько лет.

Украинское гражданство ребенок может получить, если один из родителей является гражданином Украины. Однако наше законодательство запрещает двойное гражданство.

Как воспитывать ребенка в межнациональной семье: советы родителям

Конечно, универсального совета для каждой семьи не существует. Однако есть несколько советов, которые облегчат воспитание ребенка в межнациональной семье.

Договоритесь об одной линии воспитания ребенка. Это может быть равное разделение между традициями воспитания обеих культур, или выберите вместе ту сторону, которая будет доминировать. Например, если семья из мужчины-мусульманина и женщины-христианки создана в немусульманской стране, возможно, не стоит воспитывать ребенка только по восточным традициям. Сформируйте уважение к культурам и традициям: пусть каждый родитель рассказывает о корнях ребенка. Введите дни рассказов, празднований или изучение каждой из культур, в которых растет ребенок. Это облегчит понимание ребенка традиций и обычаев, заинтересует его и развлечет. Также можно ввести тематические ужины или посещать мероприятия, представляющие культуру родителей. Обеспечьте изучение обоих родных для родителей языков. Дайте возможность ребенку самостоятельно выбрать свою идентичность и не обижайся, если его выбор тебе не понравится. Заботьтесь о психологическом состоянии ребенка. Следует проявлять внимательность к атмосфере в школе.

Раньше мы писали, в какой стране лучше воспитывать детей и какие привилегии там предоставляют родителям.

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