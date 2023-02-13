Где лучше всего быть родителями и детьми — ТОП-5 дружественных к семьям стран по версии UNICEF

Война заставила миллионы украинцев оставить свою привычную жизнь в прошлом и искать убежище на чужой земле. При этом большую часть переселенцев составляют семьи с детьми.
Те, кто уже имеет малышей, пожалуй, согласятся, что путешествовать с ними не просто. Что уж говорить о жизни на постоянной основе за рубежом!
При выборе страны родителям следует учитывать не только стабильность экономической, политической систем или привлекательность рынка труда, но также качество медицины, принципы образования и даже количество игровых площадок и степень озеленения городов.
Издание BBC проанализировало отчет UNICEF относительно уровня благосостояния детей в разных странах мира и сделало выводы, где лучше всего воспитывать детей или, если на то пошло, быть ребенком.
В 2022 году Япония заняла второе место в мире по качеству окружающей среды, в которой растут дети. В категории Мир вокруг ребенка рассматривались, в частности, такие аспекты как зеленые зоны и безопасность дорожного движения.
Интересно, что даже в центре Токио дети могут спокойно гулять и ходить в школу сами примерно с шести лет, даже если для этого приходится пользоваться автобусом, поездом или электричкой.
Интересно, что даже в центре Токио дети могут спокойно гулять и ходить в школу сами примерно с шести лет, даже если для этого приходится пользоваться автобусом, поездом или электричкой.
Это объясняется не только низкой статистикой ДТП, но и низким уровнем убийств среди всех стран, которые исследовал UNICEF.
Кроме того, Япония имеет самый низкий уровень детского ожирения, низкую младенческую смертность и чрезвычайно низкий уровень загрязнения воздуха и воды.
Образовательная система: 12 место среди 76 стран.
Отпуск по уходу за ребенком: каждому родителю предлагается оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в течение одного года.
Хотя Эстония не занимает первое место в общем рейтинге UNICEF, эта страна имеет высокие оценки по ряду важных аспектов:
Хорошим показателем качества дородового ухода за матерями и детьми в Эстонии считается второй самый низкий уровень рождения младенцев с недостаточным весом среди всех рассматриваемых стран.
Хорошим показателем качества дородового ухода за матерями и детьми в Эстонии считается второй самый низкий уровень рождения младенцев с недостаточным весом среди всех рассматриваемых стран.
Образовательная система: эстонские дети имеют лучшие навыки по математике, естественным наукам и грамотности, чем в любой стране за пределами Азии. Кроме того, уже в детсадах дети изучают робототехнику и используют для обучения умные планшеты.
Отпуск по уходу за ребенком: женщине дается 100 дней отпуска по беременности и родам, а затем еще 505 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, которые можно разделить или использовать в качестве неполного рабочего дня.
После этого каждый родитель также получает десять рабочих дней в году оплачиваемого отпуска по уходу за каждым ребенком в возрасте до 14 лет.
Испания занимает высшую позицию в рейтинге UNICEF по окружающей среде для детей. Испанские дети имеют особенно низкий уровень заболеваемости из-за загрязнения воздуха или воды.
Испания занимает высшую позицию в рейтинге UNICEF по окружающей среде для детей. Испанские дети имеют особенно низкий уровень заболеваемости из-за загрязнения воздуха или воды.
Общество в Испании не обращает внимания на громкие семьи. Поэтому родителей с детьми можно увидеть и в ресторанах, и в барах даже в ночное время.
Образовательная система: страна занимает третье место по психическому благополучию детей и четвертое — по основным академическим и социальным навыкам.
Кроме того, 81% детей в Испании утверждают, что легко заводят друзей. А уровень самоубийств среди подростков является одним из самых низких среди богатых стран мира.
Отпуск по уходу за ребенком: и мама, и папа получают 16 недель отпуска, оплачиваемого в размере 100% их заработной платы (фрилансеры также имеют право на это). После этого мать может получить неоплачиваемый отпуск на три года или сократить свой рабочий день.
Финляндия занимает первое место в рейтинге UNICEF в категории Мир ребенка (где рассматривается, как окружающая среда оказывает непосредственное влияние на детей, например, качество воздуха) и второе место в категории Мир вокруг ребенка (где рассматриваются элементы среды, с которыми ребенок взаимодействует, например, школы, дорожное движение или парковые зоны)
В Финляндии больше всего городских зеленых насаждений на человека из всех богатых стран мира. При этом парки очень похожи на природные леса, прорастающие прямо в центре города.
В Финляндии больше всего городских зеленых насаждений на человека из всех богатых стран мира. При этом парки очень похожи на природные леса, прорастающие прямо в центре города.
Образовательная система: финские дети обладают одним из лучших уровней грамотности и математических навыков. А родители обычно очень довольны своими отношениями со школьным персоналом.
Отпуск по уходу за ребенком: мать получает восемь недель оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а также 14 месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, распределяемым между родителями. Кроме того, мама и папа детей до трех лет претендуют на дополнительный ежегодный отпуск.
Что касается холодных финских зим, то это цена, которую стоит заплатить. Но в целом иностранцы просто привыкают к суровой погоде и соответственно одеваются. А вот летом финны наслаждаются 22 часами солнечного света в сутки.
Первое место в общем рейтинге UNICEF по благосостоянию детей занимают Нидерланды. Именно они продемонстрировали особенно хорошие результаты психического здоровья детей и их навыков.
Девять из десяти голландских подростков утверждают, что они очень довольны жизнью, что является самым высоким показателем среди всех изучаемых стран. А восемь из десяти детей утверждают, что легко находят друзей.
Девять из десяти голландских подростков утверждают, что они очень довольны жизнью, что является самым высоким показателем среди всех изучаемых стран. А восемь из десяти детей утверждают, что легко находят друзей.
Образовательная система: большое внимание уделяется общению и поощрению детей к участию в различных кружках и клубах, а также общественных мероприятиях. На детей в Нидерландах значительно меньше давят социальные стереотипы и мифы о том, что нужно быть “нормальным” и не выделяться из толпы.
Отпуск по уходу за ребенком: мать получает не менее 16 недель полностью оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а также до шести недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.
После этого родители могут взять неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком вплоть до восьми лет. В это время за родителями будет закреплена их должность на работе.
В нашем мире почти каждый день происходят разрушения и исчезновения чего-то действительно ценного, исторического. Последние события в Турции и Сирии напоминают нам об этом.
К сожалению, туристические места под угрозой исчезновения. Успей посетить их и показать их своим детям.
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