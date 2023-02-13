Где лучше всего быть родителями и детьми — ТОП-5 дружественных к семьям стран по версии UNICEF

Война заставила миллионы украинцев оставить свою привычную жизнь в прошлом и искать убежище на чужой земле. При этом большую часть переселенцев составляют семьи с детьми.

Те, кто уже имеет малышей, пожалуй, согласятся, что путешествовать с ними не просто. Что уж говорить о жизни на постоянной основе за рубежом!

При выборе страны родителям следует учитывать не только стабильность экономической, политической систем или привлекательность рынка труда, но также качество медицины, принципы образования и даже количество игровых площадок и степень озеленения городов.

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Издание BBC проанализировало отчет UNICEF относительно уровня благосостояния детей в разных странах мира и сделало выводы, где лучше всего воспитывать детей или, если на то пошло, быть ребенком.

Япония

В 2022 году Япония заняла второе место в мире по качеству окружающей среды, в которой растут дети. В категории Мир вокруг ребенка рассматривались, в частности, такие аспекты как зеленые зоны и безопасность дорожного движения.

Интересно, что даже в центре Токио дети могут спокойно гулять и ходить в школу сами примерно с шести лет, даже если для этого приходится пользоваться автобусом, поездом или электричкой.

Это объясняется не только низкой статистикой ДТП, но и низким уровнем убийств среди всех стран, которые исследовал UNICEF.

Кроме того, Япония имеет самый низкий уровень детского ожирения, низкую младенческую смертность и чрезвычайно низкий уровень загрязнения воздуха и воды.

Образовательная система: 12 место среди 76 стран.

Отпуск по уходу за ребенком: каждому родителю предлагается оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в течение одного года.