Видишь свое будущее в Европе? Четыре надежных способа получить гражданство ЕС

Европейское гражданство получают граждане стран ЕС. Оно предоставляет ряд преимуществ человеку, в частности, право на свободное передвижение и проживание на территории любой страны Союза, социальное обеспечение, широкие экономические возможности и т.д.
Сейчас миллионы украинцев находятся в Евросоюзе, получив статус временной защиты в связи с полномасштабной войной в Украине.
Однако те, кто видит свое будущее в западных странах, могут со временем стать полноправными гражданами ЕС, выполнив для этого определенные условия. Читай подробнее, как получить гражданство ЕС.
В интернете гуляет информация, что якобы женщина-иностранка, родившая в одной из стран ЕС, а также ее ребенок автоматически получают гражданство этой страны Впрочем, это не так.
На самом деле, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Но в целом упростить процедуру получения гражданства Евросоюза для ребенка могут в случае:
Однако страна может выдвигать дополнительные условия. К примеру, достижение ребенком совершеннолетия или отказ от другого гражданства, приобретенного при рождении.
Люди, вступающие в брак с гражданином(-кой) ЕС, также могут получить европейское гражданство. Но для этого нужно выполнить определенные условия. Каждая страна сама выдвигает эти требования, но часто встречаются следующие:
Натурализация — получение гражданства после легального проживания в стране в течение определенного периода и выполнения дополнительных условий.
То есть перед получением гражданства придется сначала получить вид на постоянное жительство. В зависимости от страны натурализация может занять 5-12 лет.
Общими основаниями для легального проживания в ЕС могут быть предпринимательская деятельность, официальное трудоустройство, покупка недвижимости или инвестиции.
Обычно, для того чтобы получить гражданство ЕС путем натурализации, нужно:
Быстрее всего получить гражданство ЕС можно на Мальте за инвестиции в экономику страны. Для этого нужно:
Выполнив все три условия, человек получит гражданство Мальты через 12 или 36 месяцев.
В других странах условия получения гражданства за инвестиции могут отличаться. К примеру:
Впрочем, наибольшее преимущество таких инвестиционных программ для иностранцев — отсутствие необходимости постоянно проживать в стране получения гражданства.
Одним из оснований легального проживания в стране ЕС является официальная работа. Узнай больше про возможности и опасности трудоустройства за границей.
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