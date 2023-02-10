Видишь свое будущее в Европе? Четыре надежных способа получить гражданство ЕС

Европейское гражданство получают граждане стран ЕС. Оно предоставляет ряд преимуществ человеку, в частности, право на свободное передвижение и проживание на территории любой страны Союза, социальное обеспечение, широкие экономические возможности и т.д.

Сейчас миллионы украинцев находятся в Евросоюзе, получив статус временной защиты в связи с полномасштабной войной в Украине.

Однако те, кто видит свое будущее в западных странах, могут со временем стать полноправными гражданами ЕС, выполнив для этого определенные условия. Читай подробнее, как получить гражданство ЕС.

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Как получить гражданство ЕС

При рождении или по происхождению

В интернете гуляет информация, что якобы женщина-иностранка, родившая в одной из стран ЕС, а также ее ребенок автоматически получают гражданство этой страны Впрочем, это не так.

На самом деле, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Но в целом упростить процедуру получения гражданства Евросоюза для ребенка могут в случае:

если, по крайней мере, один из родителей является гражданином этой страны;

если родители проживают в этой стране в течение определенного времени (например, для Германии этот период составляет восемь лет, для Бельгии — десять, а для Португалии — три).

Однако страна может выдвигать дополнительные условия. К примеру, достижение ребенком совершеннолетия или отказ от другого гражданства, приобретенного при рождении.

Брак с гражданином(-кой) ЕС

Люди, вступающие в брак с гражданином(-кой) ЕС, также могут получить европейское гражданство. Но для этого нужно выполнить определенные условия. Каждая страна сама выдвигает эти требования, но часто встречаются следующие:

Минимальный период проживания в законном браке. Например, для того, чтобы получить гражданство в Испании, нужно на момент подачи заявки прожить в браке минимум один год, в Италии — два года, в Португалии — три года, а во Франции — четыре года. Минимальный период проживания в стране получения гражданства. Так, во Франции до подачи заявки супруги должны прожить минимум три года в стране, на Кипре — два года. Не иметь судимости в прошлом и иммиграционных нарушений. Владеть государственным языком на достаточном уровне.

Натурализация

Натурализация — получение гражданства после легального проживания в стране в течение определенного периода и выполнения дополнительных условий.

То есть перед получением гражданства придется сначала получить вид на постоянное жительство. В зависимости от страны натурализация может занять 5-12 лет.

Общими основаниями для легального проживания в ЕС могут быть предпринимательская деятельность, официальное трудоустройство, покупка недвижимости или инвестиции.

Обычно, для того чтобы получить гражданство ЕС путем натурализации, нужно:

Прожить на территории этой страны в течение определенного периода. Например, для Чехии этот срок составляет пять лет, для Греции — семь лет, для Германии — восемь лет, для Австрии — десять лет.

Знать государственный язык, культуру, историю и обычаи на высоком уровне. Проверяется это благодаря так называемому тесту на гражданство. Он обязателен для Франции, Дании, Испании, Австрии, Германии и т.д. Однако некоторые страны не выдвигают такое требование.

Иметь стабильный и достаточный источник дохода для обеспечения проживания для себя и каждого члена своей семьи.

Подтвердить своевременную уплату налогов и коммунальных платежей в стране получения гражданства.

Подтвердить свою несудимость и отсутствие административных штрафов, а также текущих судебных дел.

Инвестиции

Быстрее всего получить гражданство ЕС можно на Мальте за инвестиции в экономику страны. Для этого нужно:

внести дотацию в размере 600–750 тыс. евро; приобрести недвижимость не менее чем на 700 тыс. евро или арендовать жилье в стране минимум за 16 тыс. евро в год в течение пяти лет; сделать пожертвования в размере 10 тыс. евро для благотворительной организации.

Выполнив все три условия, человек получит гражданство Мальты через 12 или 36 месяцев.

В других странах условия получения гражданства за инвестиции могут отличаться. К примеру:

Греция — необходимо купить недвижимость на сумму от 250 тыс. евро. Однако гражданство все равно можно получить только семь лет спустя.

Кипр — нужно приобрести недвижимость на сумму от 300 тыс. евро. Гражданство также можно получить только через семь лет.

Португалия — стоит купить недвижимость минимум на 500 тыс. евро. Гражданство наступит через пять лет.

Испания — покупка недвижимости на сумму от 500 тыс. евро гарантирует приобретение гражданства через десять лет.

Впрочем, наибольшее преимущество таких инвестиционных программ для иностранцев — отсутствие необходимости постоянно проживать в стране получения гражданства.

Одним из оснований легального проживания в стране ЕС является официальная работа. Узнай больше про возможности и опасности трудоустройства за границей.

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