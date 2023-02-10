Бачиш своє майбутнє у Європі? Чотири надійні способи отримати громадянство ЄС

Європейське громадянство отримують громадяни країн ЄС. Воно надає низку переваг людині, зокрема право на вільне пересування та проживання на території будь-якої країни Союзу, соціальне забезпечення, широкі економічні можливості тощо.
Нині мільйони українців перебувають у Євросоюзі, отримавши статус тимчасового захисту у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.
Однак ті, хто бачить своє майбутнє в західних країнах, можуть з часом стати повноправними громадянами ЄС, виконавши для цього певні умови. Читай детальніше, як отримати громадянство ЄС.
В інтернеті гуляє інформація, що нібито жінка-іноземка, яка народила в одній з країн ЄС, а також її дитина автоматично отримують громадянство цієї держави. Утім це не так.
Насправді потрібно розглядати кожну ситуацію окремо. Але загалом спростити процедуру отримання громадянства Євросоюзу для дитини можуть у випадку:
Утім країна може висувати додаткові умови. Наприклад, досягнення дитиною повноліття або відмова від іншого громадянства, набутого при народженні.
Люди, які мають шлюб з громадянином(-кою) ЄС, також можуть отримати європейське громадянство. Але для цього необхідно виконати певні умови. Кожна країна сама виставляє ці вимоги, але часто зустрічаються такі:
Натуралізація — отримання громадянства після легального проживання в країні протягом певного періоду та виконання додаткових умов.
Тобто перед отриманням громадянства доведеться спочатку отримати посвідку на постійне проживання. Залежно від країни натуралізація може зайняти 5-12 років.
Основними підставами для легального проживання в ЄС можуть бути підприємницька діяльність, офіційне працевлаштування, купівля нерухомості або інвестиції тощо.
Зазвичай для того, щоб отримати громадянство ЄС шляхом натуралізації, потрібно:
Найшвидше отримати громадянство ЄС можна на Мальті за інвестиції в економіку країни. Для цього потрібно:
Виконавши всі три умови людина отримає громадянство Мальти через 12 або 36 місяців.
В інших країнах умови отримання громадянства за інвестиції можуть відрізнятись. Наприклад:
Утім найбільша перевага таких інвестиційних програм для іноземців — відсутність потреби постійно проживати в країні отримання громадянства.
Однією з підстав легального проживання в країні ЄС є офіційна робота. Дізнайся більше про можливості та небезпеки працевлаштування за кордоном.
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