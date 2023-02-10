Бачиш своє майбутнє у Європі? Чотири надійні способи отримати громадянство ЄС

Європейське громадянство отримують громадяни країн ЄС. Воно надає низку переваг людині, зокрема право на вільне пересування та проживання на території будь-якої країни Союзу, соціальне забезпечення, широкі економічні можливості тощо.

Нині мільйони українців перебувають у Євросоюзі, отримавши статус тимчасового захисту у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.

Однак ті, хто бачить своє майбутнє в західних країнах, можуть з часом стати повноправними громадянами ЄС, виконавши для цього певні умови. Читай детальніше, як отримати громадянство ЄС.

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Як отримати громадянство ЄС

При народженні або за походженням

В інтернеті гуляє інформація, що нібито жінка-іноземка, яка народила в одній з країн ЄС, а також її дитина автоматично отримують громадянство цієї держави. Утім це не так.

Насправді потрібно розглядати кожну ситуацію окремо. Але загалом спростити процедуру отримання громадянства Євросоюзу для дитини можуть у випадку:

якщо принаймні один з батьків є громадянином цієї країни;

якщо батьки проживають у цій країні протягом певного часу (наприклад, для Німеччини цей період становить вісім років, для Бельгії — десять, а для Португалії — три).

Утім країна може висувати додаткові умови. Наприклад, досягнення дитиною повноліття або відмова від іншого громадянства, набутого при народженні.

Шлюб з громадянином(-кою) ЄС

Люди, які мають шлюб з громадянином(-кою) ЄС, також можуть отримати європейське громадянство. Але для цього необхідно виконати певні умови. Кожна країна сама виставляє ці вимоги, але часто зустрічаються такі:

Мінімальний період проживання в законному шлюбі. Наприклад, для того, щоб отримати громадянство в Іспанії, потрібно на момент подачі заявки прожити в шлюбі мінімум один рік, в Італії — два роки, в Португалії — три роки, а у Франції — чотири роки. Мінімальний період проживання в країні отримання громадянства. Так, у Франції до подачі заявки подружжя має прожити мінімум три роки в країні, на Кіпрі — два роки. Не мати судимості в минулому та імміграційних порушень. Володіти державною мовою на необхідному рівні.

Натуралізація

Натуралізація — отримання громадянства після легального проживання в країні протягом певного періоду та виконання додаткових умов.

Тобто перед отриманням громадянства доведеться спочатку отримати посвідку на постійне проживання. Залежно від країни натуралізація може зайняти 5-12 років.

Основними підставами для легального проживання в ЄС можуть бути підприємницька діяльність, офіційне працевлаштування, купівля нерухомості або інвестиції тощо.

Зазвичай для того, щоб отримати громадянство ЄС шляхом натуралізації, потрібно:

Прожити на території цієї країни протягом певного періоду. Наприклад, для Чехії цей термін становить п’ять років, для Греції — сім років, для Німеччини — вісім років, для Австрії — десять років.

Знати державну мову, культуру, історію та звичаї держави на високому рівні. Перевіряється це завдяки так званому тесту на громадянство. Він обов’язковий для Франції, Данії, Іспанії, Австрії, Німеччини тощо. Однак деякі країни не висувають таку вимогу.

Мати стабільне та достатнє джерело доходу, щоб забезпечити проживання для себе та кожного члена своєї сім’ї.

Підтвердити вчасну сплату податків і комунальних платежів у країні отримання громадянства.

Підтвердити свою несудимість та відсутність адміністративних штрафів, а також поточних судових справ.

Інвестиції

Найшвидше отримати громадянство ЄС можна на Мальті за інвестиції в економіку країни. Для цього потрібно:

внести дотацію в розмірі 600-750 тис. євро; придбати нерухомість не менше ніж на 700 тис. євро або орендувати житло в країні мінімум за 16 тис. євро на рік протягом п’яти років; зробити пожертвування в розмірі 10 тис. євро для благодійної організації.

Виконавши всі три умови людина отримає громадянство Мальти через 12 або 36 місяців.

В інших країнах умови отримання громадянства за інвестиції можуть відрізнятись. Наприклад:

Греція — необхідно купити нерухомість на суму від 250 тис. євро. Однак громадянство все одно можна отримати лише через сім років.

Кіпр — потрібно придбати нерухомість на суму від 300 тис. євро. Громадянство так само можна отримати лише через сім років.

Португалія — варто купити нерухомість мінімум на 500 тис. євро. Громадянство настане через п’ять років.

Іспанія — купівля нерухомості на суму від 500 тис. євро гарантує набуття громадянства через десять років.

Утім найбільша перевага таких інвестиційних програм для іноземців — відсутність потреби постійно проживати в країні отримання громадянства.

Однією з підстав легального проживання в країні ЄС є офіційна робота. Дізнайся більше про можливості та небезпеки працевлаштування за кордоном.

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