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Бачиш своє майбутнє у Європі? Чотири надійні способи отримати громадянство ЄС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 12:00
Як отримати громадянство ЄС у 2023 році і що для цього потрібно
Фото: Pexels

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