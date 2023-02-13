Де найкраще бути батьками та дітьми — ТОП-5 дружніх до родин країн за версією UNICEF

Війна змусила мільйони українців залишити своє звичне життя в минулому та шукати прихистку на чужій землі. При цьому більшу частку біженців становлять родини з дітьми.

Ті, хто вже має малечу, мабуть, погодяться, що подорожувати з малюками непросто. Що там уже казати про життя на постійній основі за кордоном!

При виборі країни батькам варто враховувати не тільки стабільність економічної, політичної систем чи привабливість ринку праці, але й також якість медицини, принципи освіти та навіть кількість ігрових майданчиків та ступінь озеленення міст.

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Видання ВВС проаналізувало звіт UNICEF щодо рівня добробуту дітей у різних країнах світу та зробило висновки, де ж найкраще виховувати дітей або, якщо на те пішло, бути дитиною.

Японія

У 2022 році Японія посіла друге місце у світі за якістю навколишнього середовища, у якому ростуть діти. У категорії Світ навколо дитини розглядались, зокрема, такі аспекти, як зелені зони та безпека дорожнього руху.

Цікаво, що навіть у центрі Токіо діти можуть спокійно собі гуляти та ходити до школи самі приблизно з шести років, навіть якщо для цього доводиться користуватись автобусом, поїздом чи електричкою.

Це пояснюється не лише низькою статистикою ДТП, але й найнижчим рівнем убивств серед усіх країн, які досліджував UNICEF.

Крім того, Японія має найнижчий рівень дитячого ожиріння, низьку дитячу смертність і надзвичайно низький рівень забруднення повітря та води.

Освітня система: 12 місце серед 76 країн.

Відпустка по догляду за дитиною: кожному з батьків пропонується оплачувана відпустка по догляду за дитиною протягом одного року.

Естонія Хоча Естонія не займає перше місце в загальному рейтингу UNICEF, ця країна має високі оцінки за низкою важливих аспектів: Діти там піддаються меншому забрудненню повітря, меншому шумовому забрудненню та меншій кількості пестицидів, ніж майже в будь-якій іншій багатій країні. Естонія має більше міських зелених насаджень, ніж навіть у Канаді, Австралії чи США. Діти в Естонії дуже люблять проводити час на ігрових майданчиках, яких там досить багато. Хорошим показником якості допологового догляду за матерями та дітьми в Естонії вважається другий найнижчий рівень народжених немовлят з недостатньою вагою серед усіх аналізованих країн. Освітня система: естонські діти мають кращі навички з математики, природничих наук і грамотності, ніж у будь-якій країні за межами Азії. Крім того, вже в дитсадочках діти вивчають робототехніку та використовують для навчання розумні планшети. Відпустка по догляду за дитиною: жінці дається 100 днів відпустки по вагітності та пологах, а потім ще 505 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, які можна розділити чи використати як неповний робочий день. Після цього кожен з батьків також отримує десять робочих днів на рік оплачуваної відпустки по догляду за кожною дитиною віком до 14 років. Іспанія Іспанія посідає найвищу позицію в рейтингу UNICEF щодо навколишнього середовища для дітей. Іспанські діти мають особливо низький рівень захворюваності через забруднення повітря чи води. Суспільство в Іспанії не зважає на голосні родини. Тому батьків з дітьми можна побачити і в ресторанах, і барах навіть у нічний час. Освітня система: країна посідає третє місце за психічним добробутом дітей і четверте — за основними академічними та соціальними навичками. Крім того, 81% дітей в Іспанії стверджують, що легко заводять друзів. А рівень самогубств серед підлітків є одним із найнижчих серед заможних країн світу. Відпустка по догляду за дитиною: і мама, і тато отримують 16 тижнів відпустки, оплачуваної у розмірі 100% їхньої заробітної плати (фрилансери також мають право на це). Після цього мати може взяти неоплачувану відпустку на три роки або скоротити свій робочий день. Фінляндія Фінляндія посідає перше місце в рейтингу UNICEF у категорії Світ дитини (де розглядається, як навколишнє середовище безпосередньо впливає на дітей, наприклад, якість повітря) та друге місце в категорії Світ навколо дитини (де розглядаються елементи середовища, з якими дитина взаємодіє, наприклад, школи, дорожній рух чи паркові зони). У Фінляндії найбільше міських зелених насаджень на людину з усіх багатих країн світу. При цьому парки дуже схожі на природні ліси, які проростають прямо в центрі міста. Освітня система: фінські діти володіють одним з найкращих рівнів грамотності та математичних навичок. А батьки зазвичай дуже задоволені своїми відносинами зі шкільним персоналом. Відпустка по догляду за дитиною: мати отримує вісім тижнів оплачуваної відпустки по вагітності та пологах, а також 14 місяців оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, яка розподіляється між батьками. Крім того, мама і тато дітей до трьох років претендують на додаткову щорічну відпустку. Що ж до холодних фінських зим, то це ціна, яку варто заплатити. Але загалом іноземці просто звикають до суворої погоди та відповідно одягаються. А ось улітку фіни насолоджуються 22 годинами сонячного світла на добу.

Нідерланди Перше місце в загальному рейтингу UNICEF щодо добробуту дітей займають Нідерланди. Саме вони продемонстрували особливо хороші результати щодо психічного здоров’я дітей та їхніх навичок. Дев’ять з десяти голландських підлітків стверджують, що вони дуже задоволені життям, що є найвищим показником серед усіх досліджуваних країн. А вісім із десяти дітей стверджують, що легко знаходять друзів. Освітня система: велика увага приділяється спілкуванню та заохоченню дітей до участі в різноманітних гуртках та клубах, а також громадських заходах. На дітей у Нідерландах значно менше тиснуть соціальні стереотипи та міфи про те, що треба бути “нормальним/-ою” та не виділятись з натовпу.