Не нужно никуда идти! Как зарегистрировать ребенка в школу в Украине 2023: как и куда подать заявку

Регистрация в украинские школы в режиме онлайн началась еще 3 апреля. Однако, несмотря на военное положение, она имеет свой конкретный алгоритм. Как зарегистрировать ребенка в школу и что для этого нужно — читай в материале.
После того как ты подал(-ла) все необходимые документы, ожидай подтверждения заявления на регистрацию в школу. О результатах рассмотрения твоей заявки и рекомендации по предстоящим действиям тебя сообщат по почте. Ее ты указывал(-ла) во время регистрации.
Для того чтобы податься в несколько школ, зайди в раздел Кабинет родителей и создай по несколько карточек детей. Известно, что на каждого ребенка можно создать несколько заявлений в различные учебные заведения. Для этого следуй инструкции для регистрации (выполни те же шаги).
Возможно ли социализировать ребенка, если обучение проходит дома, и как это делать, мы писали в нашем другом материале.
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