Не нужно никуда идти! Как зарегистрировать ребенка в школу в Украине 2023: как и куда подать заявку

Регистрация в украинские школы в режиме онлайн началась еще 3 апреля. Однако, несмотря на военное положение, она имеет свой конкретный алгоритм. Как зарегистрировать ребенка в школу и что для этого нужно — читай в материале.

Как подать заявку на поступление ребенка в школу: инструкция

Для начала тебе необходимо ознакомиться со списком учебных заведений, которые еще принимают заявки. Просто найди список школ, которые находятся недалеко от тебя, на карте сайта Электронная регистрация в школу. Выбери школу. Зарегистрируйся на этом сайте. Для этого тебе нужно нажать кнопку Зарегистрироваться, заполнить анкету и подтвердить создание учетной записи через собственную почту. Авторизуйся на сайте. После этих шагов перейди в Кабинет родителей. Выбери Заполнить информацию. Укажи в появившейся анкете дополнительные данные о себе и ребенке. Дай согласие об обработке персональных данных. Если ты подаешь заявление на зачисление в первый класс, то укажи следующие данные: адрес и представителя. Создай учетную карточку ребенка. Для этого в Кабинете родителей нажми кнопку Добавить ребенка и заполни небольшую анкету. Заполни заявление об электронной регистрации в школу. Для этого в новой вкладке Кабинет родителей нажми Подать заявление и заполни форму. В ней следует указать учебное заведение, где будет учиться ребенок и номер класса. Кроме того, у тебя могут попросить право на первоочередное зачисление (если оно есть). Добавь все необходимые документы при электронной регистрации в школу.

Что делать после регистрации ребенка в школу

После того как ты подал(-ла) все необходимые документы, ожидай подтверждения заявления на регистрацию в школу. О результатах рассмотрения твоей заявки и рекомендации по предстоящим действиям тебя сообщат по почте. Ее ты указывал(-ла) во время регистрации.

Электронная регистрация ребенка в школу: можно ли пройти регистрацию в несколько школ

Для того чтобы податься в несколько школ, зайди в раздел Кабинет родителей и создай по несколько карточек детей. Известно, что на каждого ребенка можно создать несколько заявлений в различные учебные заведения. Для этого следуй инструкции для регистрации (выполни те же шаги).

Возможно ли социализировать ребенка, если обучение проходит дома, и как это делать, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями!