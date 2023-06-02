Не треба нікуди йти! Як зареєструвати дитину в школу в Україні 2023: як і куди подати заявку

Реєстрація в українські школи в режимі онлайн розпочалася ще 3 квітня. Однак попри воєнний стан вона має свій конкретний алгоритм. Як зареєструвати дитину в школу і що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Як подати заявку на вступ дитини до школи: інструкція

Для початку тобі необхідно ознайомитися зі списком навчальних закладів, які ще приймають заявки. Просто знайди список шкіл, які є недалеко від тебе, на мапі сайту Електронна реєстрація в школу. Обери школу. Зареєструйся на цьому сайті. Для цього тобі потрібно натиснути на кнопку Зареєструватися, заповнити анкету й підтвердити створення облікового запису через власну пошту. Авторизуйся на сайті. Після цих кроків перейди в Кабінет батьків. Обери Заповнити інформацію. Вкажи в анкеті, яка з’явиться, додаткові дані про себе й дитину. Надай згоду про обробку персональних даних. Якщо ти подаєш заяву на зарахування в перший клас, то зазнач наступні дані: адресу та представника. Створи облікову картку дитини. Для цього у Кабінеті батьків натисни на кнопку Додати дитину і заповни невелику анкету. Заповни заяву про електронну реєстрацію в школу. Для цього у новій вкладці Кабінет батьків натисни Подати заяву та заповни форму. У ній треба вказати навчальний заклад, де буде навчатися дитина, й номер класу. Крім цього, в тебе можуть попросити право на першочергове зарахування (якщо воно є). Додай усі необхідні документи під час електронної реєстрації в школу.

Що робити після реєстрації дитини в школу

Після того, як ти подав(-ла) всі необхідні документи, очікуй на підтвердження заяви на реєстрацію у школу. Про результати розгляду твоєї заявки та рекомендації щодо майбутніх дій тебе повідомлять поштою. Її ти вказував(-ла) під час реєстрації.

Електронна реєстрація дитини в школу: чи можна пройти реєстрацію у кілька шкіл

Для того щоб податися у кілька шкіл, зайди в розділ Кабінет батьків та створи по декілька карток дітей. Відомо, що на кожну дитину можна створити декілька заяв до різних закладів освіти. Для цього слідуй по інструкції для реєстрації (виконай ті ж самі кроки).

Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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