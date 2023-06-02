Не треба нікуди йти! Як зареєструвати дитину в школу в Україні 2023: як і куди подати заявку

Реєстрація в українські школи в режимі онлайн розпочалася ще 3 квітня. Однак попри воєнний стан вона має свій конкретний алгоритм. Як зареєструвати дитину в школу і що для цього потрібно — читай в матеріалі.
Після того, як ти подав(-ла) всі необхідні документи, очікуй на підтвердження заяви на реєстрацію у школу. Про результати розгляду твоєї заявки та рекомендації щодо майбутніх дій тебе повідомлять поштою. Її ти вказував(-ла) під час реєстрації.
Для того щоб податися у кілька шкіл, зайди в розділ Кабінет батьків та створи по декілька карток дітей. Відомо, що на кожну дитину можна створити декілька заяв до різних закладів освіти. Для цього слідуй по інструкції для реєстрації (виконай ті ж самі кроки).
Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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