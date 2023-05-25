Навички з домедичної допомоги та психологічні практики: в Україні стартує Школа безпеки для батьків від Антошки

Щороку 1 червня в дитячих магазинах Антошка влаштовували для дітей веселе свято, привозили нові іграшки, відкривали розпродаж товарів.

Цьогоріч вдалось це зберегти: і новинки, і колекцію одягу, і знижки до 50%, але, дбаючи про найголовніше. Працюючи суголосно часу, в Антошка — новий проект: Школа безпеки для батьків.

Адже безпека — те, що є наразі найбільш важливим і актуальним для кожного українця.

Школа безпеки для батьків від Антошки — чудова нагода отримати нові знання, а вчитися, як відомо, ніколи не пізно й не зайве. Навіть дуже зайняті батьки зможуть знайти на це час, завдяки зручному формату: лекції триватимуть годину, а в групах буде невелика кількість людей — до 20 осіб.

Таке навчання стане максимально ефективним і фахівці зможуть приділити увагу кожному. Лекції будуть безкоштовними, для цього потрібно лише зареєструватись за посиланням https://antoshka.ua/ua/safetyschool.

Відвідувати Школу безпеки для батьків можна у магазинах Антошка разом з дітьми. Організатори про все подбали: поки дорослі будуть навчатися, діти теж гарно проведуть час — з ними працюватимуть аніматори. І сюрпризи, звісно, будуть!

Питання, що турбують батьків наразі, потребують професійних відповідей, тож заручившись підтримкою партнерів, Антошка запросив фахівців, що допоможуть подбати про безпеку дитини в усіх аспектах: фізичному, медичному й психологічному.

Партнерами проекту стали FAST — найбільший в Україні провайдер навчання з першої домедичної допомоги, Kinder Velt — дитячий благодійний реабілітаційний центр, а також дитячі психологи та педіатри.

Долучилися й фахівці з мінної безпеки — з лекціями, що розроблені за матеріалами UNICEF. Інформація, яку можна отримати на лекціях, стане в пригоді усім, хто піклується про дітей.

Так, FAST зосередився на важливій меті — дати батькам навички, які можуть врятувати життя. CEO FAST Перша допомога і спецпідготовка Станіслав Чернобай певен, що вміти надавати першу допомогу має кожен.

Це та мета, до якої йдемо. Важливо, щоб в екстреній ситуації саме батьки могли здійснити низку необхідних дій для порятунку дитини, й ми будемо навчати цього на тренінгу, — зазначає Станіслав Чернобай.

Психологи зробили акцент на не менш актуальному: як батькам спілкуватися з дітьми, працювати з дитячою тривожністю й стресом.

Дитяча психотерапевтка, членкиня арт-терапевтичної асоціації України Олена Науменко планує розкрити тему психологічної безпеки дітей, яка їй дуже близька. Вона давно працює з дітьми як психотерапевтка і має власних чотирьох дорослих дітей та трьох онуків.

— Дітям зараз ще складніше, ніж нам, бо вони не мають великого досвіду й у всьому спираються на дорослих. Згадайте, що дитина найперше потребує тепла, турботи й уваги саме від вас — не від чиновників, військових. Дайте їй це як найближча, найрідніша людина, — радить психотерапевтка Олена Науменко.

Її колега, психотерапевтка-гештальтистка, сімейна і дитяча консультантка Наталія Волошина, бачить свою місію в тому, щоб дати кожному ту інформацію, якої він потребує.

І зробити акцент на тому, щоб це були якісь практичні речі, які одразу можна використовувати, — наголошує вона.

Заняття будуть проходити з 1 по 25 червня у магазинах Антошка у Києві (ТРЦ RespublikaPark, ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ DREAM berry), Дніпрі (ТРК МОСТ-сіті), Львові (ТЦ Роксолана), Харкові (МегаАнтошка), Одесі (МегаАнтошка).

Додатково на https://www.youtube.com/@Antoshkacom/featured будуть підготовані відеоматеріали для загального доступу.

Дізнатися розклад та зареєструватися на заходи можна за посиланням https://antoshka.ua/ua/safetyschool, обов’язково вказавши, чи буде з тобою дитина.

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