Навыки доврачебной помощи и психологические практики: в Украине стартует Школа безопасности для родителей от Антошки

Каждый год 1 июня в детских магазинах Антошка устраивали для детей веселый праздник, привозили новые игрушки, открывали распродажу товаров.

В этом году удалось это сохранить: и новинки, и коллекцию одежды, и скидки до 50%, но заботясь о самом главном. Работая в согласии со временем, у Антошки — новый проект: Школа безопасности для родителей.

Ведь безопасность — то, что сейчас наиболее важно и актуально для каждого украинца.

Школа безопасности для родителей от Антошки — отличный повод получить новые знания, а учиться, как известно, никогда не поздно и не лишнее. Даже очень занятые родители смогут найти на это время благодаря удобному формату: лекции продлятся час, а в группах будет небольшое количество людей — до 20 человек.

Такое обучение станет максимально эффективным, и специалисты смогут уделить внимание каждому. Лекции будут бесплатными, для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке https://antoshka.ua/safetyschool.

Посещать Школу безопасности для родителей можно в магазинах Антошки вместе с детьми. Организаторы обо всем позаботились: пока взрослые будут учиться, дети тоже хорошо проведут время — с ними будут работать аниматоры. И сюрпризы, конечно, будут!

Вопросы, беспокоящие родителей сейчас, нуждаются в профессиональных ответах, поэтому заручившись поддержкой партнеров, Антошка пригласил специалистов, которые помогут позаботиться о безопасности ребенка во всех аспектах: физическом, медицинском и психологическом.

Партнерами проекта стали FAST — крупнейший в Украине провайдер обучения первой медицинской помощи, Kinder Velt — детский благотворительный реабилитационный центр, а также детские психологи и педиатры.

Присоединились и специалисты по минной безопасности — с лекциями, разработанными по материалам UNICEF. Информация, которую можно получить на лекциях, пригодится всем, кто заботится о детях.

Итак, FAST сосредоточился на важной цели — дать родителям навыки, которые могут спасти жизнь. CEO FAST Первая помощь и спецподготовка Станислав Чернобай уверен, что уметь оказывать первую помощь должен каждый.

Это та цель, к которой идем. Важно, чтобы в экстренной ситуации именно родители могли предпринять ряд необходимых действий для спасения ребенка, и мы будем учить этому на тренинге, — отмечает Станислав Чернобай.

Психологи сделали акцент на не менее актуальном: как родителям общаться с детьми, работать с детской тревожностью и стрессом.

Детский психотерапевт, член арт-терапевтической ассоциации Украины Елена Науменко планирует раскрыть тему психологической безопасности детей, которая ей очень близка. Она давно работает с детьми как психотерапевт и имеет собственных четырех взрослых детей и трех внуков.

— Детям сейчас еще сложнее, чем нам, потому что у них нет большого опыта и они во всем опираются на взрослых. Вспомните, что ребенок в первую очередь нуждается в тепле, заботе и внимании именно от вас — не от чиновников, военных. Дайте ему это как самый близкий, самый родной человек, — советует психотерапевт Елена Науменко.

Её коллега, психотерапевт-гештальтист, семейный и детский консультант Наталья Волошина, видит свою миссию в том, чтобы дать каждому ту информацию, в которой он нуждается.

И сделать акцент на том, чтобы это были какие-то практические вещи, которые можно сразу использовать, — отмечает она.

Занятия будут проходить с 1 по 25 июня в магазинах Антошки в Киеве (ТРЦ RespublikaPark, ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ DREAM berry), Днепре (ТРК МОСТ-сити), Львове (ТЦ Роксолана), Харькове (МегаАнтошка), Одессе (МегаАнтошка).

Дополнительно на https://www.youtube.com/@Antoshkacom/featured будут подготовлены видеоматериалы для общего доступа.

Узнать расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке https://antoshka.ua/ru/safetyschool, обязательно указав, будет ли с тобой ребенок.

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