На отдых пойдут уже в марте: когда начнутся весенние каникулы для школьников

Школа — прекрасная пора для обучения и развития. Но из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, не все ученики могут посещать учебные заведения очно. Также изменились сроки и даты школьных каникул. Когда начнутся весенние каникулы в 2023 году — объясняем дальше.

Когда будут весенние каникулы в Украине

В Украине дата школьных каникул может изменяться, но их количество не должно превышать 30 дней.

В то же время каждое руководство школы имеет право самостоятельно решать, когда именно педагогам выходить на каникулы.

В этом учебном году школьников ожидают весенние каникулы, которые начнутся в школах с семестровой системой обучения с 27 марта 2023 года. Продлятся каникулы до 2 апреля 2023 года.

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В школах с трехсеместровой системой обучения у школьников будут весенние каникулы с 3 по 9 апреля. Следует отметить, что в некоторых городах Украины весенние каникулы начнутся 20 марта.

Когда начнутся весенние каникулы: даты в областях

Уже известно о датах начала весенних каникул в школах нескольких областей.

Черкасская область

В нескольких школах Черкасской области каникулы будут в конце марта – начале апреля. Вместе с тем в 32 заведениях Городищенской, Звенигородской, Михайловской общин и в двух школах Черкасс дети учатся по семестровой системе, так что весенних каникул там не будет.

Волынская область

В школах области нет единого определенного периода начала и окончания весенних каникул. Поэтому школы могут начинать и завершать обучение тогда, когда будет считать руководство школы.

Вместе с тем в Луцке весенние каникулы начнутся 20 марта и продлятся семь дней до 27 марта.

Полтавская область

В Полтавской области весенние каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 2 апреля.

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