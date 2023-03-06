Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів

Школа — прекрасна пора для навчання та розвитку. Та через повномасштабне вторгнення РФ на територію України не всі учні мають змогу відвідувати навчальні заклади очно. Також змінилися й терміни та дати шкільних канікул. Коли почнуться весняні канікули у 2023 році — пояснюємо далі.

Коли будуть весняні канікули в Україні

В Україні дати шкільних канікул можуть змінюватися, але їхня кількість не має перевищувати 30 днів.

Водночас кожне керівництво школи має право самостійно вирішувати, коли саме освітянам виходити на канікули.

У цьому навчальному році школярів очікують весняні канікули, які розпочнуться у школах з семестровою системою навчання з 27 березня 2023 року. Триватимуть канікули до 2 квітня 2023 року.

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У школах з триместровою системою навчання школярі матимуть весняні канікули з 3 до 9 квітня. Слід зазначити, що у деяких містах України весняні канікули почнуться 20 березня.

Коли почнуться весняні канікули: дати в областях

Уже відомо про дати початку весняних канікул в школах кількох областей.

Черкаська область

У кількох школах Черкаської області канікули будуть наприкінці березня – на початку квітня. Разом з тим у 32 закладах Городищенської, Звенигородської, Михайлівської громад та у двох школах Черкас діти навчаються за семестровою системою, тож весняних канікул там не буде.

Волинська область

У школах області немає єдиного визначеного періоду початку та закінчення весняних канікул. Тож школи можуть починати та завершувати навчання тоді, коли так вважатиме керівництво школи.

Разом з тим у Луцьку весняні канікули розпочнуться 20 березня та триватимуть сім днів, до 27 березня.

Полтавська область

У Полтавській області весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 2 квітня.

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