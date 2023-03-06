Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів

Школа — прекрасна пора для навчання та розвитку. Та через повномасштабне вторгнення РФ на територію України не всі учні мають змогу відвідувати навчальні заклади очно. Також змінилися й терміни та дати шкільних канікул. Коли почнуться весняні канікули у 2023 році — пояснюємо далі.
В Україні дати шкільних канікул можуть змінюватися, але їхня кількість не має перевищувати 30 днів.
Водночас кожне керівництво школи має право самостійно вирішувати, коли саме освітянам виходити на канікули.
Водночас кожне керівництво школи має право самостійно вирішувати, коли саме освітянам виходити на канікули.
У цьому навчальному році школярів очікують весняні канікули, які розпочнуться у школах з семестровою системою навчання з 27 березня 2023 року. Триватимуть канікули до 2 квітня 2023 року.
У школах з триместровою системою навчання школярі матимуть весняні канікули з 3 до 9 квітня. Слід зазначити, що у деяких містах України весняні канікули почнуться 20 березня.
Уже відомо про дати початку весняних канікул в школах кількох областей.
У кількох школах Черкаської області канікули будуть наприкінці березня – на початку квітня. Разом з тим у 32 закладах Городищенської, Звенигородської, Михайлівської громад та у двох школах Черкас діти навчаються за семестровою системою, тож весняних канікул там не буде.
У школах області немає єдиного визначеного періоду початку та закінчення весняних канікул. Тож школи можуть починати та завершувати навчання тоді, коли так вважатиме керівництво школи.
Разом з тим у Луцьку весняні канікули розпочнуться 20 березня та триватимуть сім днів, до 27 березня.
У Полтавській області весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 2 квітня.
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