Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна

Осень — время сезонных простуд и недомогания. Особенно часто в этот период болеют дети: при первых симптомах или жаре родители сразу бьют тревогу. Но на самом деле повышение температуры у детей — это нормальное явление, и сейчас мы объясним, почему так и когда не стоит волноваться.
Температура нашего тела способствует нормальной работе пяти важных функций: эндокринного, гормонального, иммунного баланса, а также отвечает за обмен веществ и деятельность нервной системы.
Считается, что нормальная температура тела 36,6 °C. Но у новорожденных температура может колебаться от 36,5 до 37,4 °C. Повышенная температура также известна как лихорадка, и она является оружием против проникающих в организм вирусов.
Если температура повысилась — это значит, что организм борется с вирусом.
Если температура повысилась — это значит, что организм борется с вирусом.
Именно поэтому врачи не советуют сбивать температуру сразу, ведь так можно навредить иммунитету, который в состоянии справиться с легкой простудой самостоятельно. Результатом быстрого сбивания температуры станет снижение защитного барьера от вирусов и бактерий.
Опасной лихорадка становится, когда пересекает отметку 38,5 °C и не проходит в течение нескольких дней. Только тогда следует обратиться к врачу и начинать медикаментозное лечение.
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Среди симптомов, свидетельствующих о необходимости обращения к врачу:
Конечно, каждая мама или папа хорошо знают, какой препарат применить, чтобы сбить температуру или сделать ингаляцию. Однако редакция Вікна-новини все же советует перед приемом любых лекарств и медикаментов проконсультироваться с врачом.
Ведь симптомы простуды присущи многим вирусным инфекционным заболеваниям, распространенным осенью.
Подводя итоги, отметим, что родителям не стоит переживать из-за незначительного повышения температуры у ребенка — лучше всего, когда иммунитет самостоятельно справится с этим. Главное — следить за состоянием ребенка.
А вот еще одна причина возникновения высокой температуры без других симптомов простуды — проблема с зубами. Когда следует ребенка вести к стоматологу и как не запустить проблему, читай в материале.
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