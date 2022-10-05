Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна

Осень — время сезонных простуд и недомогания. Особенно часто в этот период болеют дети: при первых симптомах или жаре родители сразу бьют тревогу. Но на самом деле повышение температуры у детей — это нормальное явление, и сейчас мы объясним, почему так и когда не стоит волноваться.

38,1 °C — вызывать врача или нет?

Температура нашего тела способствует нормальной работе пяти важных функций: эндокринного, гормонального, иммунного баланса, а также отвечает за обмен веществ и деятельность нервной системы.

Считается, что нормальная температура тела 36,6 °C. Но у новорожденных температура может колебаться от 36,5 до 37,4 °C. Повышенная температура также известна как лихорадка, и она является оружием против проникающих в организм вирусов.

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Если температура повысилась — это значит, что организм борется с вирусом.

Именно поэтому врачи не советуют сбивать температуру сразу, ведь так можно навредить иммунитету, который в состоянии справиться с легкой простудой самостоятельно. Результатом быстрого сбивания температуры станет снижение защитного барьера от вирусов и бактерий.

Опасной лихорадка становится, когда пересекает отметку 38,5 °C и не проходит в течение нескольких дней. Только тогда следует обратиться к врачу и начинать медикаментозное лечение.

Когда нужно обратиться к врачу

Среди симптомов, свидетельствующих о необходимости обращения к врачу:

температура 38,5 °C и выше, которая не проходит в течение трех дней;

бледная кожа;

судороги, утрудненное дыхание, общее ухудшение самочувствия;

нарушение мочеиспускания, работы сердца и перепады артериального давления;

боль в ухе;

посинение кончиков пальцев, носогубного треугольника;

появление синяков или красных точек на коже;

наличие хронических болезней.

Как лечить простуду ребенка дома

Следует соблюдать строгий постельный режим: лучше минимизировать хождение по дому. Но нужно систематически проветривать помещение, где лежит ребенок. Для лечения, кроме чаев, следует давать подкисленную лимоном воду. Используй ингаляции, чтобы не запустить болезнь в тяжелый кашель.

Конечно, каждая мама или папа хорошо знают, какой препарат применить, чтобы сбить температуру или сделать ингаляцию. Однако редакция Вікна-новини все же советует перед приемом любых лекарств и медикаментов проконсультироваться с врачом.

Ведь симптомы простуды присущи многим вирусным инфекционным заболеваниям, распространенным осенью.

Подводя итоги, отметим, что родителям не стоит переживать из-за незначительного повышения температуры у ребенка — лучше всего, когда иммунитет самостоятельно справится с этим. Главное — следить за состоянием ребенка.

А вот еще одна причина возникновения высокой температуры без других симптомов простуды — проблема с зубами. Когда следует ребенка вести к стоматологу и как не запустить проблему, читай в материале.

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