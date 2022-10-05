Родительство

Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна

Виктория Мельник, редактор сайта 05 октября 2022, 15:00
Когда сбивать температуру у ребенка
Фото: Pexels

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