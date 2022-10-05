Не поспішай давати ліки! Коли варто збивати температуру у дитини та чому деколи лихоманка є корисною

Осінь — час сезонних застуд та нездужання. Особливо часто в цей період хворіють діти: при перших симптомах чи гарячці батьки одразу б’ють на сполох. Та насправді підвищення температури у дітей — це нормальне явище, і зараз ми пояснимо, чому так та коли не варто хвилюватися.

38,1 °C — викликати лікаря чи ні?

Температура нашого тіла сприяє нормальній роботі п’яти важливих функцій: ендокринного, гормонального, імунного балансу, а також відповідає за обмін речовин та діяльність нервової системи.

Вважається, що нормальною температурою тіла є 36,6 °C. Але у немовлят температура може коливатися від 36,5 до 37,4 °C. Підвищена температура також відома як лихоманка або гарячка, і вона є зброєю проти вірусів, які проникають до організму.

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Якщо температура підвищилася — це означає, що організм бореться з вірусом.

Саме тому лікарі не радять збивати температуру одразу, адже так можна нашкодити імунітету, який в змозі впоратися з легкою застудою самотужки. Наслідком швидкого збивання температури стане зниження бар’єра оборони від вірусів та бактерій.

Шкідливою гарячка стає тоді, коли перетинає позначку 38,5 °C і не минає протягом кількох днів. Лише тоді варто звернутись до лікаря та починати медикаментозне лікування.

Коли треба звернутися до лікаря

Серед симптомів, які свідчать про необхідність звернення до лікаря, є:

температура 38,5 °C і вище, яка не минає протягом трьох днів;

бліда шкіра;

судоми, ускладнене дихання, загальне погіршення самопочуття;

порушення сечовипускання, роботи серця та коливання артеріального тиску;

біль у вусі;

посиніння кінчиків пальців, носо-губного трикутника;

поява синців або червоних цяток на шкірі;

наявність хронічних захворювань.

Як лікувати застуду дитини вдома

Варто дотримуватися суворого постільного режиму: краще якомога менше ходити домівкою. Але потрібно систематично провітрювати приміщення, де лежить дитина. Для лікування, окрім чаїв, варто давати підкислену лимоном воду. Використовуй інгаляції, щоб не запустити хворобу до важкого кашлю.

Звісно, кожна мама чи тато добре знає, який препарат застосовувати, щоб збити температуру чи зробити інгаляцію. Проте редакція Вікна-новини все ж радить перед прийомом будь-яких ліків та медикаментів проконсультуватися з лікарем.

Адже симптоми застуди мають багато вірусних інфекційних захворювань, які поширені восени.

Підсумовуючи, зазначимо, що батькам не варто перейматися через незначне підвищення температури у дитини — найкраще, коли імунітет самотужки з цим впорається. Головне — слідкувати за станом дитини.

А ось іще одна причина виникнення високої температури без інших симптомів застуди — проблема із зубами. Коли варто дитину вести до стоматолога та як не запустити проблему, читай у матеріалі.

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