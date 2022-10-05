Батьківство

Не поспішай давати ліки! Коли варто збивати температуру у дитини та чому деколи лихоманка є корисною

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 15:00
Коли збивати температуру у дитини
Фото: Pexels

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