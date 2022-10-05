Не поспішай давати ліки! Коли варто збивати температуру у дитини та чому деколи лихоманка є корисною

Осінь — час сезонних застуд та нездужання. Особливо часто в цей період хворіють діти: при перших симптомах чи гарячці батьки одразу б’ють на сполох. Та насправді підвищення температури у дітей — це нормальне явище, і зараз ми пояснимо, чому так та коли не варто хвилюватися.
Температура нашого тіла сприяє нормальній роботі п’яти важливих функцій: ендокринного, гормонального, імунного балансу, а також відповідає за обмін речовин та діяльність нервової системи.
Вважається, що нормальною температурою тіла є 36,6 °C. Але у немовлят температура може коливатися від 36,5 до 37,4 °C. Підвищена температура також відома як лихоманка або гарячка, і вона є зброєю проти вірусів, які проникають до організму.
Якщо температура підвищилася — це означає, що організм бореться з вірусом.
Якщо температура підвищилася — це означає, що організм бореться з вірусом.
Саме тому лікарі не радять збивати температуру одразу, адже так можна нашкодити імунітету, який в змозі впоратися з легкою застудою самотужки. Наслідком швидкого збивання температури стане зниження бар’єра оборони від вірусів та бактерій.
Шкідливою гарячка стає тоді, коли перетинає позначку 38,5 °C і не минає протягом кількох днів. Лише тоді варто звернутись до лікаря та починати медикаментозне лікування.
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Серед симптомів, які свідчать про необхідність звернення до лікаря, є:
Звісно, кожна мама чи тато добре знає, який препарат застосовувати, щоб збити температуру чи зробити інгаляцію. Проте редакція Вікна-новини все ж радить перед прийомом будь-яких ліків та медикаментів проконсультуватися з лікарем.
Адже симптоми застуди мають багато вірусних інфекційних захворювань, які поширені восени.
Підсумовуючи, зазначимо, що батькам не варто перейматися через незначне підвищення температури у дитини — найкраще, коли імунітет самотужки з цим впорається. Головне — слідкувати за станом дитини.
А ось іще одна причина виникнення високої температури без інших симптомів застуди — проблема із зубами. Коли варто дитину вести до стоматолога та як не запустити проблему, читай у матеріалі.
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