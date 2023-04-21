Каникулы не за горами: когда заканчивается учебный год в Украине 2023

Чаще всего учебный год у школьников начинается 1 сентября. А заканчивается — в мае следующего года. Но полномасштабная война в стране внесла свои коррективы в учебу детей.
Из-за значительных повреждений критической инфраструктуры появились проблемы с отоплением и электроснабжением.
Поэтому немного изменились даты учебного процесса. Когда закончится учебный год 2023 – читай в материале.
Закон Украины О полном среднем образовании (в части третьей статьи 10) гласит, что учебный год у школьников должен длиться от 175 учебных дней.
Однако из-за войны в Украине действие этого положения останавливается. Вместе с этим, продолжительность учебного года, дата его начала или окончания во время военного положения теперь определяют в Кабинете министров Украины.
Постановлением Кабмина Украины определена продолжительность учебного года во время действия правового режима военного положения. Таким образом, учебный год в этом году (2023) закончится 30 июня.
Это касается тех, кто выпускается с 11 классов. Для других классов он заканчивается, как всегда, 31 мая.
Это касается тех, кто выпускается с 11 классов. Для других классов он заканчивается, как всегда, 31 мая.
В этом году школьники проходят 155 дней обучения (меньше, чем рекомендуется законом).
Так как даты каникул в украинских школах могут смещаться, то каждая школа может устанавливать их самостоятельно, ввиду безопасности в регионе.
Важно, чтобы продолжительность отдыха учащихся без учета летних каникул не превышала один месяц. Летом школьники должны отдыхать не менее двух месяцев.
Важно, чтобы продолжительность отдыха учащихся без учета летних каникул не превышала один месяц. Летом школьники должны отдыхать не менее двух месяцев.
В классическом календаре МОН летние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины должны начаться 25 мая. В частных школах календарь часто отличается от стандартного.
Едва ли не самой болезненной темой последних трех лет стало обучение детей и студентов, которые сначала через Covid-19, а теперь из-за полномасштабного вторжения России не посещают заведения очно.
Читай, как война повлияла на образование и память детей.
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