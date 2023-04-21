Каникулы не за горами: когда заканчивается учебный год в Украине 2023

Чаще всего учебный год у школьников начинается 1 сентября. А заканчивается — в мае следующего года. Но полномасштабная война в стране внесла свои коррективы в учебу детей.

Из-за значительных повреждений критической инфраструктуры появились проблемы с отоплением и электроснабжением.

Поэтому немного изменились даты учебного процесса. Когда закончится учебный год 2023 – читай в материале.

Когда закончится учебный год 2023: дата

Закон Украины О полном среднем образовании (в части третьей статьи 10) гласит, что учебный год у школьников должен длиться от 175 учебных дней.

Однако из-за войны в Украине действие этого положения останавливается. Вместе с этим, продолжительность учебного года, дата его начала или окончания во время военного положения теперь определяют в Кабинете министров Украины.

Постановлением Кабмина Украины определена продолжительность учебного года во время действия правового режима военного положения. Таким образом, учебный год в этом году (2023) закончится 30 июня.

Это касается тех, кто выпускается с 11 классов. Для других классов он заканчивается, как всегда, 31 мая.

В этом году школьники проходят 155 дней обучения (меньше, чем рекомендуется законом).

Когда закончится учебный год в частных школах

Так как даты каникул в украинских школах могут смещаться, то каждая школа может устанавливать их самостоятельно, ввиду безопасности в регионе.

Важно, чтобы продолжительность отдыха учащихся без учета летних каникул не превышала один месяц. Летом школьники должны отдыхать не менее двух месяцев.

В классическом календаре МОН летние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины должны начаться 25 мая. В частных школах календарь часто отличается от стандартного.

Когда каникулы в украинских школах 2023

весенние (Пасхальные) — с 27 марта по 2 апреля 2023 года;

летние — с 25 мая.

Едва ли не самой болезненной темой последних трех лет стало обучение детей и студентов, которые сначала через Covid-19, а теперь из-за полномасштабного вторжения России не посещают заведения очно.

Читай, как война повлияла на образование и память детей.

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