Канікули не за горами: коли закінчується навчальний рік в Україні 2023

Найчастіше навчальний рік у школярів розпочинається 1 вересня. А закінчується — у травні наступного року. Але повномасштабна війна в країні внесла свої корективи у навчання дітей.

Через значні пошкодження критичної інфраструктури виникли проблеми з опаленням та електропостачанням.

Тому трішки змінилися дати навчального процесу. Коли закінчиться навчальний рік 2023 — читай у матеріалі.

Коли закінчиться навчальний рік 2023 року: дата

Закон України Про повну середню освіту (у частині третій статті 10) свідчить, що навчальний рік у школярів має тривати від 175 навчальних днів.

Однак через війну в Україні дія цього положення зупиняється. Водночас тривалість навчального року, дата його початку чи закінчення під час воєнного стану тепер визначають у Кабінеті міністрів України.

Постановою Кабміну України визначено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік цього року (2023) закінчиться 30 червня. Це стосується тих, хто випускається із 11 класів.

Для інших класів він закінчується, як завжди, 31 травня. Цього року школярі проходять 155 днів навчання (менше, ніж рекомендується законом).

Коли закінчиться навчальний рік у приватних школах

Оскільки дати канікул в українських школах можуть зміщуватися, то кожен заклад може встановлювати їх самостійно (зважаючи на безпеку в регіоні).

Важливо, щоб тривалість відпочинку учнів без урахування літніх канікул не перевищувала одного місяця. Влітку школярі мають відпочивати щонайменше два місяці.

У класичному календарі МОН літні канікули у школах, ліцеях та коледжах України мають розпочатися 25 травня. У приватних школах календар часто відрізняється від стандартного.

Коли канікули в українських школах 2023

весняні (Великодні) — з 27 березня по 2 квітня 2023 року;

літні — з 25 травня.

Чи не найболючішою темою останніх трьох років стало навчання дітей та студентів, які спочатку через Covid-19, а тепер через повномасштабне вторгнення Росії не відвідують заклади очно.

Читай, як війна вплинула на освіту та пам’ять дітей.

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