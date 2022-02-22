Родительство

Кола и чипсы: как сформировать правильное пищевое поведение детей

Татьяна Гордиенко 22 февраля 2022, 11:00
Як сформувати харчові звички у дітей
Фото: Pexels

Больше новостей
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 22.02.2022 (11:30)
Статистика Ковід 22.02
Коронавирус в Украине статистика и постковидный синдром
Волонтеры Украины
Все будет Украина! Как волонтерское движение спасает страну от нашествия северных варваров
Новини
Признание Путиным “Л/ДНР” и реакция Украины. Самые важные новости 21 февраля
Смотреть больше

Материалы по теме

Здоровий сніданок - поради Анастасії Голобородько
Пропускаешь завтрак по утрам? Самые частые ошибки и блюда-табу — нутрициолог о здоровом начале дня
З якого віку можна давати прикорм дитині
“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”
Як пов'язані акне і харчування
“Постоянно борюсь с акне. Нужно ли пересмотреть питание?”
ВООЗ та дієтологи
В ВООЗ рассказали, почему диеты не работают и не стоит гнаться за похудением

Видео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Выпуск от 22.02.2022 (11:30)
0:04:07
Волонтеры Украины
Все будет Украина! Как волонтерское движение спасает страну от нашествия северных варваров
0:04:17
Рецепт домашней консервы
Неотъемлемая составляющая тревожного чемодана: как приготовить тушеное мясо дома
0:01:29
Реакция мира на признание Путиным "ЛДНР"
Первая реакция мирового сообщества на признание Путиным “ЛДНР”
Кола и чипсы: как сформировать правильное пищевое поведение детей
Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”
0:05:21
Відеозвернення Зеленського сьогодні - 22 лютого 2022
Срочное видеообращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”
0:03:30
Дайверы в Одессе
Исследовали затонувший корабль: трагедия с дайверами в Одессе
0:35:00
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 21.02.2022 (22:00)
Виступ Путіна 21 лютого
Выступление Владимира Путина об Украине — главные тезисы и пропаганда для ОРДЛО
Путин признал ЛДНР
Путин подписал указ! Россия признала независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Что дальше?
Больше видео
Новини
Читать дальше
Признание Путиным “Л/ДНР” и реакция Украины. Самые важные новости 21 февраля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь