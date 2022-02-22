Кола и чипсы: как сформировать правильное пищевое поведение детей

Популярный современный подход о “мудрой природе”, которая подскажет ребенку, что ему нужно и как следует себя вести, приводит к злоупотреблению вредной едой и непомерному количеству экранного времени.

На самом деле, дети не знают, что для них лучше. Это дело родителей — выработать у них навыки здорового питания и здоровой жизни.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько дает опорные советы для родителей, желающих научить детей есть то, что нужно и когда нужно.

Для привычки нужно время

Сам ребенок не может научиться есть правильно. В конце концов, воспитание как часть человеческой культуры построено на обучении, доверии и понимании обеими сторонами логики тех или иных правил и требований.

Родители должны смириться, что навыки здорового питания не возникают за один день. Над ними нужно работать.

Иногда долго и настойчиво.

Начать с начала

Лучшее, что могут сделать родители — это позаботиться о выработке здорового пищевого поведения у детей до пяти лет.

Если это удастся сделать, то в дальнейшем даже в подростковом возрасте с его нездоровыми тенденциями в еде ребенок сам о себе позаботится.

Как предлагать здоровую пищу

Просто поставить перед ребенком кастрюлю с брокколи — неэффективно. А вот заинтересовать красивой тарелкой, объяснить текстуру продукта, даже вместе выбрать продукты в магазине или на рынке — совсем другое дело.

Потому что еда — это культурное явление, так пусть ребенок будет активным и осознанным участником этого феномена.

Покажите ему самое главное и интересное в процессе выбора, приготовления и потребления действительно качественных продуктов.

Не ожидайте быстрых результатов

Старайтесь не злиться на ребенка, когда что-то (или все) пойдет не так. Лучше подключайте воображение, поиграйте в ассоциации (брокколи похожа на съедобные деревья летом, а цветная капуста — на заснеженные деревья, например).

При этом важно быть последовательными: планирование блюд и приемов пищи должно быть вашим кредо.

Личные границы

Если вам приходится кое-что — или все — менять в пищевых привычках ребенка, то стоит делать это постепенно.

Не делайте резких переходов в духе “отныне ты будешь есть совсем по-новому” — это вызовет сопротивление. Детская психика не смирится с тем, что забрали что-нибудь привычное и приятное, а взамен ничего вкусненького не предложили.

Уважайте право ребенка отказаться, не давите.

Давление и нарушение личных границ ребенка сформирует у него неумение отказать. А это очень важный навык.

Воспользуйтесь ноу-хау французских родителей: предложить 15 раз. Вот тебе попробовать чудесное блюдо. Только попробовать. Это так вкусно. Попробуй. Обычно дети принимают в рацион предлагаемый продукт.

Медленно — это хорошо

Дети склонны к тому, чтобы сконцентрироваться на процессе и изучать текстуры. Им нужно время, чтобы оценить, что вкусно, а что не нравится; что хрустящее, а что мягкое; что теплое, а что холодное.

Обсуждайте с ними: что им нравится, что интересного, приятного в каждом продукте или блюде.

Привлекайте к приготовлению блюда, к сервировке стола.

Еда по расписанию

На самом деле, дети обычно не хотят есть между основными приемами пищи. Все эти печенья, вафли и конфеты случаются, если какой-нибудь из них они пропустили. И именно из этих перекусов растет избыточное количество калорий в рационе.

Начните с полноценного завтрака.

Если же прием пищи был пропущен из-за отсутствия чувства голода или отказа от здорового блюда, то ребенку придется подождать следующего приема пищи. Никаких вредных перекусов!

Одним словом: не жертвуйте дисциплиной ради “реактивного” питания. Воспитание здорового пищевого поведения — процесс, которому необходимо время, терпение и последовательность.

А чтобы ребенок и в школе соблюдал правильное питание, надо следить за тем, какой перекус он с собой берет. Ранее мы рассказывали, что положить в ланчбокс ребенку.