Кола и чипсы: как сформировать правильное пищевое поведение детей

Популярный современный подход о “мудрой природе”, которая подскажет ребенку, что ему нужно и как следует себя вести, приводит к злоупотреблению вредной едой и непомерному количеству экранного времени.
На самом деле, дети не знают, что для них лучше. Это дело родителей — выработать у них навыки здорового питания и здоровой жизни.
Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько дает опорные советы для родителей, желающих научить детей есть то, что нужно и когда нужно.
Сам ребенок не может научиться есть правильно. В конце концов, воспитание как часть человеческой культуры построено на обучении, доверии и понимании обеими сторонами логики тех или иных правил и требований.
Родители должны смириться, что навыки здорового питания не возникают за один день. Над ними нужно работать.
Родители должны смириться, что навыки здорового питания не возникают за один день. Над ними нужно работать.
Иногда долго и настойчиво.
Лучшее, что могут сделать родители — это позаботиться о выработке здорового пищевого поведения у детей до пяти лет.
Если это удастся сделать, то в дальнейшем даже в подростковом возрасте с его нездоровыми тенденциями в еде ребенок сам о себе позаботится.
Просто поставить перед ребенком кастрюлю с брокколи — неэффективно. А вот заинтересовать красивой тарелкой, объяснить текстуру продукта, даже вместе выбрать продукты в магазине или на рынке — совсем другое дело.
Потому что еда — это культурное явление, так пусть ребенок будет активным и осознанным участником этого феномена.
Потому что еда — это культурное явление, так пусть ребенок будет активным и осознанным участником этого феномена.
Покажите ему самое главное и интересное в процессе выбора, приготовления и потребления действительно качественных продуктов.
Старайтесь не злиться на ребенка, когда что-то (или все) пойдет не так. Лучше подключайте воображение, поиграйте в ассоциации (брокколи похожа на съедобные деревья летом, а цветная капуста — на заснеженные деревья, например).
При этом важно быть последовательными: планирование блюд и приемов пищи должно быть вашим кредо.
Если вам приходится кое-что — или все — менять в пищевых привычках ребенка, то стоит делать это постепенно.
Не делайте резких переходов в духе “отныне ты будешь есть совсем по-новому” — это вызовет сопротивление. Детская психика не смирится с тем, что забрали что-нибудь привычное и приятное, а взамен ничего вкусненького не предложили.
Уважайте право ребенка отказаться, не давите.
Уважайте право ребенка отказаться, не давите.
Давление и нарушение личных границ ребенка сформирует у него неумение отказать. А это очень важный навык.
Воспользуйтесь ноу-хау французских родителей: предложить 15 раз. Вот тебе попробовать чудесное блюдо. Только попробовать. Это так вкусно. Попробуй. Обычно дети принимают в рацион предлагаемый продукт.
Дети склонны к тому, чтобы сконцентрироваться на процессе и изучать текстуры. Им нужно время, чтобы оценить, что вкусно, а что не нравится; что хрустящее, а что мягкое; что теплое, а что холодное.
Обсуждайте с ними: что им нравится, что интересного, приятного в каждом продукте или блюде.
Обсуждайте с ними: что им нравится, что интересного, приятного в каждом продукте или блюде.
Привлекайте к приготовлению блюда, к сервировке стола.
На самом деле, дети обычно не хотят есть между основными приемами пищи. Все эти печенья, вафли и конфеты случаются, если какой-нибудь из них они пропустили. И именно из этих перекусов растет избыточное количество калорий в рационе.
Начните с полноценного завтрака.
Начните с полноценного завтрака.
Если же прием пищи был пропущен из-за отсутствия чувства голода или отказа от здорового блюда, то ребенку придется подождать следующего приема пищи. Никаких вредных перекусов!
Одним словом: не жертвуйте дисциплиной ради “реактивного” питания. Воспитание здорового пищевого поведения — процесс, которому необходимо время, терпение и последовательность.
А чтобы ребенок и в школе соблюдал правильное питание, надо следить за тем, какой перекус он с собой берет. Ранее мы рассказывали, что положить в ланчбокс ребенку.