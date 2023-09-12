Продолжать в укрытии или заканчивать занятие? Можно ли проводить урок онлайн во время воздушной тревоги

Школьники и студенты выходят на очное обучение, но есть те, кто будет продолжать в дистанционном формате, или несколько раз в неделю уроки и пары будут онлайн. Если в школе или вузе во время воздушной тревоги ученики уходят в укрытие, то что делать на занятиях онлайн, когда каждый находится у себя дома?

Учителя и дети интересуются, можно ли проводить уроки онлайн во время воздушной тревоги? Будем разбираться вместе в нашем материале.

Можно ли проводить уроки онлайн во время воздушной тревоги

Вопрос проведения уроков онлайн во время воздушной тревоги решается одним документом. Министерство образования и науки Украины сообщило в приказе Об организации 2023/2024 учебного года в заведениях общего среднего образования о следующем:

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— Участники образовательного процесса должны организованно проследовать к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до отмены тревоги, по возможности продолжая образовательный процесс в укрытии, а после отбоя тревоги — вернуться в помещение учебного заведения, организовав образовательный процесс с учетом необходимой корректировки.

То есть, во время воздушной тревоги учителя и преподаватели должны прекратить образовательный процесс, проследовать до ближайшего укрытия. Ученики, находящиеся на дистанционном обучении, должны пройти в укрытия.

По своему усмотрению и техническим возможностям учителя могут продолжать обучать детей в укрытии. Прямого запрета на это нет.

Военные и школьные администрации определили для себя приемлемый вариант обучения, поэтому поинтересоваться правилами конкретного учебного заведения можно у директора или администрации, а также на сайте местной ОВА.

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