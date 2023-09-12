Продовжувати в укритті або закінчувати заняття? Чи можна проводити урок онлайн під час повітряної тривоги

Школярі та студенти виходять на очне навчання, але є ті, хто продовжуватиме у дистанційному форматі, або ж кілька разів на тиждень уроки та пари будуть онлайн. Якщо у школі чи ВНЗ під час повітряної тривоги учні йдуть в укриття, то що робити під час занять онлайн, коли кожен перебуває у себе вдома?

Вчителі та учні цікавляться, чи можна проводити уроки онлайн під час повітряної тривоги? Розбиратимемося разом у нашому матеріалі.

Чи можна проводити уроки онлайн під час повітряної тривоги

Питання проведення уроків онлайн під час повітряної тривоги розв’язується одним документом. Міністерство освіти та науки України повідомило в наказі Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти про таке:

Зараз також дивляться

— Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування тривоги, за можливості продовжуючи освітній процес в укритті, а після відбою тривоги – повернутися до приміщення закладу освіти, організувавши освітній процес з урахуванням необхідного корегування.

Тобто під час повітряної тривоги вчителі та викладачі мають припинити освітній процес, прослідувати до найближчого укриття. Учні, що перебувають на дистанційному навчанні, також мають перейти до укриття.

На власний розсуд та за технічних можливостей вчителі можуть продовжувати навчати дітей в укритті. Прямої заборони на це немає.

Військові та шкільні адміністрації визначили для себе прийнятний варіант навчання, тому поцікавитися правилами конкретного навчального закладу можна у його директора чи адміністрації, а також на сайті місцевої ОВА.

Раніше ми розповідали, скільки грошей давати дитині у школу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.