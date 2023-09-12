Батьківство

Продовжувати в укритті або закінчувати заняття? Чи можна проводити урок онлайн під час повітряної тривоги

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 07:00
Чи можна проводити уроки онлайн під час повітряної тривоги: все, що треба знати
Фото: Unsplash

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