Не знаешь, как найти общий язык с ребенком во время войны? Проходи бесплатный курс Долаємо стреси разом!

К сожалению, война имеет негативные последствия для психического здоровья украинцев. Одной из наиболее уязвимых групп являются родители, ведь они должны заботиться не только о себе, но и о своих малышах.

Поэтому UNICEF совместно с Всеукраинским общественным центром Волонтер разработали бесплатный курс Долаємо стреси разом. Об этом сообщает первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

Чему научит тебя курс

Этот курс поможет тебе лучше понять себя и своего ребенка, а также узнать:

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как справиться с постоянным стрессом и сохранить свой ресурс;

как помочь ребенку во время стрессовой ситуации;

как установить правила и границы в семье;

что такое язык любви и как он поможет преодолевать конфликты.

Курс поделен на три раздела, в каждом из которых есть промежуточные тесты. Это поможет тебе лучше овладеть информацией.

Понимаю, как важно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, работать с ее влиянием на ментальное здоровье. Потому что здоровая в будущем нация — это то, за что мы боремся параллельно на медицинском фронте, — пишет Зеленская.

Первая леди вместе с Минздравом и иностранными специалистами разрабатывают Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы каждый украинец смог преодолеть последствия травматического опыта войны.

За семейными делами иногда перестаешь замечать самого себя и забываешь заботиться о самом дорогом человеке в мире. Читай советы для родителей во время войны, как находить время на заботу о себе.