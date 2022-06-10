Не знаєш, як порозумітися з дитиною під час війни? Проходь безкоштовний курс Долаємо стреси разом!

На жаль, війна має негативні наслідки для психічного здоров’я українців. Однією з найбільш вразливих груп є батьки, адже вони мають піклуватись не тільки про себе, а й про своїх малюків.

Тому UNICEF спільно з Всеукраїнським громадським центром Волонтер розробили безкоштовний курс Долаємо стреси разом. Про це повідомляє перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Чого навчить тебе курс

Цей курс допоможе тобі краще зрозуміти себе та свою дитину, а також дізнатись:

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як впоратися з постійним стресом і зберегти свій ресурс;

як допомогти дитині під час стресової ситуації;

як встановити правила та кордони у родині;

що таке мова любові та як вона допоможе долати конфлікти.

Курс поділений на три розділи, у кожному з яких є проміжні тести. Це допоможе тобі краще опанувати інформацію.

Розумію, наскільки важливо вже зараз, не чекаючи закінчення війни, працювати з її впливом на ментальне здоров’я. Бо здорова у майбутньому нація — це те, за що боремося паралельно на медичному фронті, — пише Зеленська.

Перша леді разом з МОЗ та іноземними спеціалістами розробляють Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб кожен українець зміг подолати наслідки травматичного досвіду війни.

За сімейними справами іноді перестаєш помічати самого(-у) себе й забуваєш піклуватись про найдорожчу людину у світі. Читай поради для батьків під час війни, як знаходити час на турботу про себе.