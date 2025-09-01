Когда ты один за двоих: реальное материнство во время войны

Психологические вызовы
Для многих женщин одинокое материнство становится еще сложнее из-за эмоциональных трудностей. Дети часто скучают по родителям, а матери не всегда могут объяснить, почему те не рядом.
У детей часто накапливается бессознательная обида на родителей, которые не с ними. Они не понимают этой несправедливости, — объясняет психолог Ирина Костюченко.
Что нужно одиноким матерям
Во многих странах Европы женщины ищут не только финансовую поддержку, но и пространство, где они могут оставить детей на несколько часов и заняться своими делами. В Украине до войны такую помощь часто предоставляли близкие или друзья. За границей одиночество становится еще более ощутимым.
В эмиграции я действительно одинока. Дома было свое окружение, где можно было оставить детей родным, а здесь этого нет, — отмечает Ольга Ладна.
Одинокое материнство в условиях войны — это двойной вызов, требующий от женщин невероятной силы.
Им необходимы не только финансовая и психологическая поддержка, но и практические решения, которые помогут совмещать материнство с работой.
Несмотря на то что за границей предлагают больше ресурсов, многие женщины уверены, что лучшее место для воспитания детей — это их дом.
Ранее мы анализировали, как возраст отца влияет на здоровье ребенка и какие риски и вызовы сопровождают позднее отцовство.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!