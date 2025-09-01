Когда ты один за двоих: реальное материнство во время войны

В Украине миллионы женщин стали единственными опекунами своих детей из-за потери мужей или вынужденной разлуки из-за боевых действий.

Как они справляются с этой ситуацией и какую поддержку могут получить в Украине и за границей, узнали Sestry.

Одинокое материнство в военное время

С началом войны многие украинки стали вынужденно одинокими матерями. Их мужья либо отправились на фронт, либо погибли, защищая страну.

По официальным данным, по состоянию на апрель 2024 года, сиротами стали как минимум 1759 детей, хотя реальная цифра может быть значительно выше.

Когда началась война, старшей было 7, младшей — год. Старшая дочка скучает по отцу, а для младшей он всего лишь картинка в телефоне, — делится украинка Ольга Старостина.

Война, которая забрала отца

Лариса Симончук узнала о своей беременности за два дня до начала полномасштабного вторжения.

Ее муж Игорь добровольно отправился на фронт и погиб под Харьковом. Лариса родила дочь Еву уже после его смерти.

Вернувшись в Украину, женщина старается совмещать роли матери и отца, но признается, что это невероятно сложно.

Только на фотографиях — подросшая дочь. Я обещала мужу быть для нее и мамой, и папой, — признается Лариса.

Одинокие матери за границей

Многие женщины с детьми уехали за границу в поисках безопасности. В Германии и Польше, по данным Евростата, временную защиту получили миллионы украинцев.

В таких странах, как Германия, одинокие матери получают значительную социальную поддержку, что облегчает их интеграцию.

Германия предоставила возможность снять жилье, оплачивала языковые курсы, выплачивала пособия на детей. Быть одинокой матерью в Германии оказалось не так страшно, как в Украине, — делится своим опытом Мария Брусова.

В Польше ситуация сложнее, так как система поддержки ориентирована больше на полные семьи.

Например, опекуны детей с инвалидностью могут получать выплаты только при условии, что не работают, что создает финансовые трудности.