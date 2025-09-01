Коли ти одна за двох: реалії самотнього материнства під час війни

Самотнє материнство завжди є непростим випробуванням, особливо у часи війни.

В Україні мільйони жінок стали єдиними опікунами своїх дітей через втрату чоловіків або вимушене розлучення через бойові дії.

Як вони справляються з цією ситуацією, і яка підтримка їм доступна в Україні та за кордоном, дізнались Sestry.

Самотнє материнство у воєнний час

З початком війни багато українок стали вимушено самотніми матерями. Їхні чоловіки або пішли на фронт, або загинули, захищаючи країну.

За офіційними даними, станом на квітень 2024 року, сиротами стали щонайменше 1759 дітей, хоча реальна цифра може бути значно більшою.

Коли почалася війна, старшій було 7, молодшій — рік. Старша донька дуже сумує за батьком, а для молодшої він лише картинка у телефоні, — ділиться українка Ольга Старостина.

Війна, яка забрала батька

Лариса Сімончук дізналася про свою вагітність за два дні до початку повномасштабного вторгнення.

Її чоловік Ігор пішов добровольцем на фронт і загинув під Харковом. Лариса народила доньку Єву вже після його смерті.

Повернувшись в Україну, жінка намагається поєднати роль матері й батька, але визнає, наскільки це важко.

Лише на світлинах — донька, яка вже підросла. Я обіцяла чоловікові бути їй за маму й за тата, — розповідає Лариса.

Самотні матері за кордоном

Багато жінок з дітьми виїхали за кордон, шукаючи безпеки. У Німеччині та Польщі, за даними Євростату, тимчасовий захист отримали мільйони українців.

У таких країнах, як Німеччина, самотні матері отримують значну соціальну підтримку, що полегшує їхню інтеграцію.

Німеччина дала можливість зняти житло, оплачувала мовні курси, дитячі виплати. Бути самотньою матір’ю у Німеччині не так страшно, як в Україні, — ділиться досвідом Марія Брусова.

У Польщі ситуація складніша, адже система підтримки орієнтована більше на повні родини.

Наприклад, опікуни дітей з інвалідністю можуть отримати виплати лише за умови, що не працюють, що створює фінансові труднощі.

Психологічні виклики

Для багатьох жінок самотнє материнство стає ще складнішим через емоційні виклики. Діти часто сумують за батьками, а матері не завжди можуть пояснити, чому ті не поруч.

У дітей накопичується несвідома образа на батьків, які не з ними. Вони не розуміють цієї несправедливості, — пояснює психологічний аспект Ірина Костюченко.

Що потрібно самотнім матерям

У багатьох країнах Європи жінки шукають не тільки фінансової підтримки, а й простору, де вони можуть залишити дітей на кілька годин і зайнятися своїми справами.

В Україні до війни подібна допомога часто надавалася близькими або друзями. За кордоном самотність стає ще гострішою.

У біженстві я по-справжньому самотня. Вдома було своє коло, можна було залишити дітей рідним, а тут цього немає, — каже Ольга Ладна.

Самотнє материнство в умовах війни — це подвійний виклик, який вимагає від жінок неймовірної сили.

Їм потрібна не тільки фінансова, але й психологічна підтримка, а також прості рішення, що допоможуть поєднувати материнство з роботою.

І хоча закордонний досвід може запропонувати більше ресурсів, багато матерів все одно відчувають, що найкраще місце для виховання дітей — це їхній дім.

