Не ставь детство малыша на паузу. Отрывок из книги Сияние сознательного я. Как исцелить душу, тело и разум изнутри

Если тебе кажется, что жизнь проходит мимо, становится однообразной и как на автопилоте, а к этому добавляется эмоциональная нестабильность и окружающие потребности — это реальность для многих.

С детства мы учимся определенным шаблонам поведения от других людей, которые могут влиять на нас всю жизнь. Если травматический опыт не отпускает, ты можешь отдалиться от того (той), кем хочешь стать.

Холистическая психология призвана рассказать о нейронауках, духовных практиках и всем действенном из самой психологии. Издательство Vivat поделилось отрывком украинского перевода книги американского психолога и психотерапевта Николь ле Пера Сияние сознательного я. Как исцелить душу, тело и разум изнутри.

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Отрывок из книги Сияние сознательного я. Как исцелить душу, тело и разум изнутри

Запрограммированные на выживание

Раннее детство это только духовный опыт — однако об этом легко забыть, сидя в самолете рядом с шумным младенцем или уговаривая капризного малыша.

Детское удивление, игра, искренность — все это проявления настоящего “я”, которое я считаю душой. Ребенок еще не накопил опыт, который бы отдалял его от этого настоящего “я”. Его базовые убеждения тоже еще не сформированы.

Мозг ребенка можно сравнить с операционной системой смартфона, куда еще предстоит все “загрузить”, в том числе и как ходить, сколько плакать, чтобы накормили, и во что верить. Неудивительно, что дети смотрят на мир буквально с раскрытыми от удивления глазами, словно находясь под блаженным гипнозом. Дети живут в состоянии постоянного восприятия и обучения.

Детство — время постоянных открытий. Дети учатся говорить, двигаться, взаимодействовать с другими, а также понимать причинно-следственные связи — все ради выживания. Нейроны, являющиеся строительным материалом мозга, общаются между собой с помощью синхронизированных электрических сигналов — мозговых волн.

Эти мозговые волны определяют все, что делает человека личностью: поведение, эмоции, мысли, даже механику телодвижений. Это прекрасная симфония, уникальная мелодия, которую раньше никто не играл и которая рождается в мозгу младенца.

Мы уже знаем, что в детстве формируются базовые убеждения о нас самих и окружающем мире, причем с момента рождения. После рождения происходит гиперстимуляция нейронных путей в мозге, которые формируются и закрепляются, пока ребенок пытается понять этот новый странный мир и свое место в нем.

***

В родительских фигурах мы ищем подсказок по общению с людьми, пониманию этого мира и преодолению стресса. Этот процесс называется сорегуляцией (именно она имела место в эпизоде у кухонного окна в моем детстве). Сорегуляция обучает не только мозг, но и тело.

С помощью сорегулирования родители учат детей управлять эмоциональными реакциями и возвращаться в базовое состояние социального взаимодействия. Не научившись этой регуляции или не чувствуя себя в достаточной безопасности, чтобы попытаться ее научиться, человек попадает в состояние “бей/беги/заклинь”, когда нейроцепция, сканируя окружение, всюду видит угрозы.

Застрявая в таком состоянии, ребенок направляет все усилия на управление стрессом. Если говорить проще, то его мозг страдает. Детство является периодом высокой уязвимости. Неспособные выжить самостоятельно, дети воспринимают любой отказ со стороны родителей как угрозу выживанию, поэтому организм запускает реакцию стресса.

Соответственно, мозг в режиме выживания, как я это называю, слишком сосредоточен на мнимых угрозах, делит все на черное и белое, паникует и склонен к навязчивым мыслям. И в стрессовой ситуации он выбирает — сломаться или замкнуться.

Особенно это касается промежутка между зачатием и возрастом двух лет, когда мозг младенца функционирует в медленном цикле мозговых волн с наибольшими амплитудами — состоянии “дельта”.

Взрослые находятся в состоянии “дельта” только во время сна. В мозгу новорожденного нет места критическому мышлению, потому что он полностью посвящен впитыванию информации.

Мозг активно развивается в возрасте от двух до четырех лет, когда мозговые волны переключаются на тета-частоту, которая наблюдается и у взрослых в состоянии гипноза. Когда дети находятся в тета-состоянии, их внимание направлено внутрь.

Дети находятся в теснейшем контакте со своим воображением и часто не могут отличить сны от реальности. Хотя у малышей этого возраста уже есть некоторые навыки критического мышления, они до сих пор сосредоточены на себе и не способны различать другие взгляды на мир, кроме собственных.

Это не эгоцентризм взрослых. Детский эгоцентризм является стадией развития, при которой не хватает способности отличать себя от других. Эгоцентризм предполагает, что все, что происходит с человеком, происходит через него.

На этой стадии развития мозг буквально не способен увидеть мир с другой точки зрения, даже когда “другими” являются родители, братья, сестры и другие члены семьи.

При условии постоянного неудовлетворения определенных физических, эмоциональных или духовных потребностей дети несправедливо берут на себя ответственность за этот недостаток заботы, иногда усваивая ложные убеждения (“Мне никто не помогает, потому что я плохой”) и затем раздувая их до большего масштаба (“Мир плохой” ).

Такое эгоцентрическое мышление можно распознать при анализе эмоционально болезненных переживаний, связанных с родительскими фигурами. Ребенок, на которого накричал папа после напряженного рабочего дня, не способен понять, что не он стал причиной родительского гнева.

Только на следующей стадии умственного и эмоционального развития, примерно в возрасте пяти лет, на передний план выступает аналитический разум. Хотя все еще может быть сложно отличать реальность от воображения, в этом возрасте дети начинают рационально мыслить и понимать причинно-следственные связи (“Если я не буду слушаться, меня поставят в угол”).

После этой стадии в возрасте семи лет наступает стадия “бета”, с кратчайшими волнами самой низкой амплитуды. В этом возрасте проявляется критическое и логическое мышление и интерес. Формируется мозг взрослого человека.

Однако к этому моменту уже возникла масса базовых убеждений и подсознательных программ, которые и дальше руководят жизнью во взрослом возрасте.

Детство на паузе

С развитием мозга возрастают потребности: от базовых в приюте, еде и любви до более широких, более сложных и более тонких — в физической, эмоциональной и духовной целостности. На духовном уровне каждая душа имеет три основные потребности:

Быть увиденной; Быть услышанной; Неповторимо выражать свое подлинное “я”.

Немногие, не говоря уже о захлопотанных родителях, знают, как одновременно удовлетворять все эти потребности. В случае неудовлетворения или недостаточного или нерегулярного удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка, у него может сформироваться базовое убеждение, что он не стоит того, чтобы его потребности удовлетворяли.

Ребенок находит способы компенсировать эмоциональное отторжение, преувеличивая свои проявления и пренебрегая другими, исходя из видимых оценок или ценностей со стороны родительских фигур.

Если родители, которые не справляются или не “дружат” с собственными эмоциями, видят, что ребенку плохо, они могут сказать ему что-то вроде: “Ты слишком чувствителен”. Ребенок, который прежде всего стремится к любви, будет подавлять или скрывать эту вымышленную чувствительность, и в дальнейшем стремясь к любви.

Если такая модель закрепляется, ребенок может “зачерстветь” или отстраниться, пренебрегая своим настоящим “я” и демонстрируя “я” ошибочное, основанное на базовом убеждении, будто какая-то часть его личности неприемлема. Я видела такое среди многих клиентов и друзей.

Для тех, кто вырос под влиянием модели преувеличенного мужества, проявление эмоций мужчиной считается неприемлемым или позорным, и только признание наличия эмоционального мира может вызвать трудности. В таких случаях речь идет о борьбе с обусловленностью не только со стороны родительских фигур, но и общества в целом.

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Важно отметить, что хотя родители и формируют большинство базовых убеждений, определенную роль играет и более широкое окружение. Система образования, которой не хватает индивидуального подхода к каждому ребенку, использует модель “движение в одном направлении”, когда детей учат приспосабливаться к учреждению ради достижений и признания.

Давление оказывают и сверстники, одобряя или осуждая то или иное поведение, стиль или внешность. “Ботаник”, “распутница”, “деревенщина” — эти “категории” создают представления вокруг собственной идентичности, которые подростки бессознательно перенимают.

В культуре, где принято считать, что женщины разбираются в точных науках хуже мужчин, девушка, которой сложно дается математика, может сформировать ложное представление о себе. Стоит человеку поверить, что он недостаточно красивый, стройный или толковый, как ретикулярная формация будет искать подтверждение этому суждению в окружающем мире.

Даже став взрослым, человек обычно видит мир сквозь призму базовых убеждений, часто негативных, которые были впитаны мозгом, как губкой, в детские годы. Подпитывая базовые убеждения вместо того, чтобы развивать идеи, точнее, полнее и своевременно воспроизводящие реальность, мы еще сильнее удаляемся от своего настоящего “я”.

Это одна из причин, почему практически каждый взрослый отчаянно стремится быть увиденным и услышанным, а также получить одобрение извне. Потребность в одобрении может проявляться как созависимость, постоянное желание угождать другим и мученичество или, с другой стороны спектра, как тревога, гнев и враждебность.

Чем меньше человек контактирует с собой, тем более подавленным, потерянным, растерянным, “застрявшим” и опустошенным он чувствует себя. А чем сильнее ощущение “застревания” и безнадежности, тем больше эти эмоции проектируются на окружающих.

Наши убеждения весьма влиятельны и продолжают определять повседневные ситуации через подсознание. Эти убеждения, особенно базовые, не появились одномоментно. Так одномоментно их и не изменить.

Но можно — с самоотверженностью и настойчивостью. Чтобы реально измениться, нужно познать себя настоящего, а значит познакомиться со своим внутренним ребёнком.

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