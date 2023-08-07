Совместно или отдельно? Как спать с младенцем, влияет ли это на отношения с партнером и что говорят специалисты

Отцовство и материнство — это ответственный и изнурительный процесс, требующий много знаний и терпения. С развитием ребенка вызовов возникает все больше: сон, питание, веселье и режим ребенка становится основным занятием всей семьи.

Одним из самых трудных периодов для матерей и отцов является процесс отлучения ребенка из общей кровати в отдельную. Учащаются ночные пробуждения, начинаются истерики, возникают проблемы с кормлением.

До какого возраста ребенку можно спать с родителями в одной постели, как устроить процесс отдельного сна, а также как сон втроем может влиять на отношения в паре — мы собрали мнения и советы специалистов по грудному вскармливанию, педиатров и психологов.

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Совместный сон с ребенком: преимущества и недостатки

Конечно, сон с новорожденным малышом — это трепетное время, ведь мама и папа могут чувствовать собственное чадо, контролировать детское дыхание и быть рядом при первой необходимости. И это все мы можем отнести к преимуществам сна.

В то же время, такой сон точно нельзя назвать здоровым для родителей. А иногда и для детей он не слишком безопасен.

Совместный сон с ребенком: преимущества

Педиатры приводят в пример возможность выспаться всем членам семьи. Ведь чаще всего малыш просыпается посреди ночи потому, что хочет есть. Если ребенок находится на грудном вскармливании, матери будет достаточно приложить ребенка к груди — никуда не идти и ничего не греть для этого. Малыш будет чувствовать себя в безопасности, если спит рядом с родителями. Общий сон может быть приятным временем, которое родители проводят с младенцем.

Недостатки общего сна с ребенком

Во время сна мама или папа могут случайно придавить ребенка. Это опасно, а постоянный страх глубокого сна очень истощает взрослых. Общий сон с ребенком однозначно влияет на отношения между родителями. В конце концов чем дольше ребенок спит с родителями, тем сложнее будет проходить процесс адаптации к самостоятельному сну.

В то же время, стоит отметить, что в сейчас большинство педиатров и экспертов по грудному вскармливанию находят в общем сне больше преимуществ, чем недостатков. А вот психологи, напротив, считают, что общий сон вреден и для ребенка, и для мамы, и для семьи в целом.

Влияет ли сон с ребенком на тревожность мамы

Конечно, общий сон дарит покой маме, которая переживает за состояние здоровья малыша. Но в то же время женщина начинает беспокоиться о том, не навредит ли она сама ребенку во сне.

Так что на самом деле общий сон в одной постели не решает всех проблем.

Лучшим вариантом для того, чтобы быть рядом в первые месяцы жизни ребенка и не бояться придавить его, является отдельная кровать для малышей.

Как научить ребенка спать отдельно

Для того чтобы ребенок нормально развивался, важно давать ему возможность самостоятельно бороться с трудностями, соответствующими его возрасту.

И здесь следует понимать, что чем дольше родители будут опекать и оберегать малыша, то в какой-то момент реакция на достаточно переборные сложности может быть очень негативной.

К примеру, когда малыш систематически просыпается наедине и ждет, когда мама к нему подойдет, это вызывает гораздо меньше стресса, чем в ситуации, когда долго ждать приходится раз или дважды.

Когда ребенка класть спать отдельно

Врачи и психологи говорят, что класть малыша в отдельную кровать можно с его первых дней жизни. Детскую люльку можно ставить рядом с кроватью родителей, чтобы мама или папа могли быстро среагировать на плач ребенка ночью.

Если же сначала ребенок спал с вами в одной кровати, но теперь вы хотите отселить его, то лучше всего это делать в возрасте одного — полутора лет, ведь в этот период, в большинстве случаев, малыша отлучают от груди.

Врачи также отмечают, что у ребенка, который с рождения спит сам, гораздо реже возникают ночные страхи, чем у того, который спит с родителями, а затем переселяется в свою комнату.

Как помочь ребенку привыкнуть спать отдельно

Детский психолог Елена Киричик в сообществе Детских психологов в Facebook писала: в каждом возрасте следует постепенно “отпускать” родительский контроль — особенно в тех вещах, которые ребенок способен делать сам. А сон — это как раз о самостоятельности.

— Три — четыре года очень удобный возраст в плане формирования самостоятельности. Ребенок заявляет “Я-сам”, и это заявление важно не только принять, но и использовать с пользой.

В три года идеально начинать отделять ребенка и переводить его в собственную комнату, свое пространство.

В пять — семь лет возможны эпизоды совместного сна, ведь в этом возрасте частыми являются кошмары и тогда ребенок может доспать с родителями, — говорит психолог. Однако она отмечает, что такие эпизоды не должны превращаться в систему.

В каждом возрасте наступает период, когда ребенок готов преодолевать определенные трудности, таким образом справляясь с тревогой и страхами, становясь самостоятельным.

Эксперт по воспитанию и семейным отношениям Мария Сичинская пишет: где спать ребенку — дело исключительно той семьи, где растет ребенок. Желательно, чтобы родители заботились о собственном комфорте, учитывая потребности ребенка.

В настоящее время существует два подхода к детскому сну:

Детей нужно приучать спать самостоятельно и желательно это делать максимально рано, чтобы ребенок не привык к родительской кровати. Надо дождаться того момента, когда малыш будет готов спать самостоятельно и лишь потом мягко и заботливо помочь ребенку перейти к самостоятельному сну.

Заведующий кафедрой педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины Юрий Нечитайло и доцент кафедры педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины Наталья Ковтюк в своей статье для Буковинского государственного университета отмечали: родителям следует отдавать предпочтение самостоятельному и отдельному сну детей.

Среди основных советов, как помочь ребенку засыпать самостоятельно и отдельно от родителей, отмечают:

Необходимо четко установить режим сна, пробуждения и кормления. Сформируйте ритуал отхождения ко сну: купание, колыбельная или сказка перед сном, не активные игры или разговоры. Такой ритуал следует повторять каждый день в то же время. Обязательно проветривай комнату перед сном ребенка. Если ребенок просыпается и плачет, его следует сначала успокоить, а уже тогда начинать убаюкивать и укладывать в постель.

Как сон с ребенком влияет на отношения в паре

Часто сон с малышом на одной кровати провоцирует ситуацию, когда кто-нибудь оказывается в роли третьего лишнего.

Хорошо, если семейная кровать позволяет спать на ней трем. Однако если такой сон не приносит никому энергии и восстановления, то кто-нибудь один может просто пойти в другую комнату. И тогда речь уже не идет ни о помощи, ни о счастливой семейной жизни.

Такая ситуация может утвердиться, и тогда в проблемах в паре родители сознательно или бессознательно будут обвинять ребенка.

И говорится сейчас не только об отце ребенка: ведь женщина, переживающая огромный стресс из-за беременности, родов и восстановления после рождения ребенка, может и вовсе отвернуться от младенца, если не будет получать понимание, поддержку и помощь от мужчины.

Можно также упомянуть и влияние ребенка на интимную жизнь пары, но вместе с тем, секс возможен не только в постели — важнее здесь акцентировать именно на психологических проблемах.

Но чтобы сохранить романтические отношения после рождения ребенка, партнеры должны работать над этим. Несколько советов для молодых родителей, мы писали в нашем другом материале.

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