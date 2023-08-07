Спільно чи окремо? Як спати з немовлям, чи впливає це на стосунки з партнером та що кажуть фахівці

Батьківство та материнство — це відповідальний та виснажливий процес, який вимагає якнайбільше знань та терпіння. З розвитком дитини викликів виникає дедалі більше: сон, харчування, веселощі та режим дитини стають основним заняттям всієї сім’ї.

Одним із найважчих періодів для матерів та батьків є процес відлучення дитини зі спільного ліжка в окреме. Частішають нічні пробудження, починаються істерики, виникають проблеми із годуванням.

То до якого віку дитині можна спати з батьками в одному ліжку, як влаштувати процес окремого сну, а також як сон утрьох може впливати на стосунки у парі — ми зібрали думки та поради фахівців з грудного вигодовування, педіатрів та психологів.

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Спільний сон з дитиною: переваги та недоліки

Звісно, сон із новонародженим малюком — це трепетний час, адже мама й тато можуть відчувати власне чадо, контролювати дитяче дихання та бути поруч за першої потреби. І це все ми можемо віднести до переваг спільного сну.

Водночас такий сон точно не можна назвати здоровим для батьків. А інколи й для дітей він є не надто безпечним.

Спільний сон з дитиною: переваги

Педіатри наводять для прикладу можливість виспатися усім членам сім’ї. Адже найчастіше малюк прокидається посеред ночі тому, що хоче їсти. Якщо дитина перебуває на грудному вигодовуванні, то матері буде достатньо прикласти дитину до грудей — нікуди не йти й нічого не гріти для цього. Малюк відчуватиме себе в безпеці, якщо спить поряд із батьками. Спільний сон може бути приємним часом, який батьки проводять з немовлям.

Недоліки спільного сну з дитиною

Під час спільного сну мама чи тато можуть випадково придавити дитину. Це небезпечно, а постійний страх глибокого сну дуже виснажує дорослих. Спільний сон з дитиною однозначно впливає на стосунки між батьками. Зрештою, чим довше дитина спить з батьками, тим складніше буде проходити процес адаптації до самостійного сну.

Водночас варто зазначити, що нині більшість педіатрів та експертів з грудного вигодовування знаходять у спільному сні більше переваг, аніж недоліків. А ось психологи — навпаки, вважають, що спільний сон шкідливий і для дитини, і для мами, і для сім’ї в цілому.

Чи впливає сон з дитиною на тривожність мами

Звісно, спільний сон дарує спокій мамі, яка переймається за стан здоров’я малечі. Але водночас жінка починає тривожитися про те, чи не зашкодить вона сама власній дитині уві сні.

Тож насправді спільний сон в одному ліжку не розв’язує всіх проблем.

Найкращим варіантом для того, аби бути поруч у перші місяці життя дитини та не боятися придавити її, є окреме приставне ліжечко для малюків.

Як навчити дитину спати окремо

Для того, щоб дитина нормально розвивалась, важливо давати їй можливість самостійно бороти труднощі, що відповідають її віку.

І тут варто розуміти, що чим довше батьки опікатимуть й оберігатимуть маля, то якогось моменту реакція на досить переборні складнощі може бути дуже негативною.

До прикладу, коли маля систематично прокидається саме і чекає, коли мама до нього підійде, це викликає набагато менше стресу, ніж в ситуації, коли довго чекати доводиться раз чи двічі.

Коли дитину класти спати окремо

Лікарі та психологи кажуть, що класти маля в окреме ліжко можна з його перших днів життя. Дитячу колиску можна ставити поруч з ліжком батьків, аби мама чи тато могли швидко зреагувати на плач дитини уночі.

Якщо ж спочатку дитина спала з вами в одному ліжку, але тепер ви хочете відселити її, то найкраще це робити у віці одного — півтора року, адже в цей період, в більшості випадків, малюка відлучають від грудей.

Лікарі також зазначають, що в дитини, яка з народження спить сама, набагато рідше виникають нічні страхи ніж в тієї, яка спить з батьками, а потім переселяється у свою кімнату.

Як допомогти дитині звикнути спати окремо

Дитяча психологиня Олена Киричик у спільноті Дитячих психологів у Facebook писала: у кожному віці варто поступово “відпускати” батьківський контроль — особливо в тих речах, які дитина здатна робити сама. А сон — це якраз про самостійність.

— Три — чотири роки дуже зручний вік в плані формування самостійності. Дитина заявляє “Я-сама”, і цю заяву важливо не тільки прийняти, але і використовувати з користю.

У три роки ідеально починати відділяти дитину та переводити її у власну кімнату, свій простір.

У п’ять — сім років можливі епізоди спільного сну, адже у цьому віці частими є кошмари й тоді дитина може доспати з батьками, — каже психологиня. Однак вона зазначає, що такі епізоди не мають перетворюватися у систему.

У кожному віці настає період, коли дитина готова долати певні труднощі, таким чином справляючись з тривогою і страхами, стаючи самостійною. Експертка з виховання та сімейних стосунків Марія Сичинська пише: де спати дитині — справа винятково тієї сім’ї, де росте дитина. Бажано, щоб батьки дбали про власний комфорт, враховуючи потреби дитини. Наразі існує два підходи до дитячого сну: Дітей треба привчати спати самостійно і бажано це робити максимально рано, щоб дитина не звикала до батьківського ліжка. Треба дочекатися того моменту, коли малеча буде готова спати самостійно і лише потім м’яко та турботливо допомогти дитині перейти до самостійного сну. Завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Юрій Нечитайло та доцентка кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Наталія Ковтюк у своїй статті для Буковинського державного університету зазначали: батькам варто надавати перевагу самостійному та окремому сну дітей. Серед основних порад, як допомогти дитині засинати самостійно та окремо від батьків, зазначають: Потрібно чітко встановити режим сну, пробудження та годування. Сформуйте ритуал відходження до сну: купання, колискова чи казка перед сном, не активні ігри чи розмови. Такий ритуал варто повторювати щодня у той самий час. Обов’язково провітрюй кімнату перед сном дитини. Якщо дитина прокидається та плаче, її варто спочатку заспокоїти, а вже тоді починати заколихувати та вкладати у ліжко.

Як сон з дитиною впливає на стосунки у парі

Часто сон з малям на одному ліжку провокує ситуацію, коли хтось таки опиняється в ролі третього зайвого.

Добре, якщо сімейне ліжко дозволяє спати на ньому трьом. Однак якщо такий сон не приносить нікому енергії та відновлення, то хтось один може просто піти до іншої кімнати. І тоді вже не йдеться ні про допомогу, ні про щасливе сімейне життя.

Такий розклад може утвердитися, і тоді у проблемах в парі батьки свідомо чи несвідомо звинувачуватимуть дитину.

І мовиться зараз не лише про батька дитини: адже жінка, що переживає величезний стрес через вагітність, пологи та відновлення після народження дитини, може й зовсім відвернутися від немовляти, якщо не отримуватиме розуміння, підтримки та допомоги від чоловіка.

Можна також згадати й вплив дитини на інтимне життя пари, але разом з тим, секс можливий не лише у ліжку — тож важливіше тут акцентувати саме на психологічних проблемах.

Але щоб зберегти романтичні стосунки після народження дитини, партнери повинні працювати над цим. Кілька порад для молодих батьків, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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