Що буде, якщо дитина мало спатиме? Американські науковці провели дослідження

Чи не всім батькам відомо, як складно ввечері вкласти дитину спати. Особливо, коли в її життя уже ввірвалися мультики, телефони та планшети. Але чому важливо обмежувати дитячий організм від збудників психічного стану та чому дітям вкрай важливо висипатися вночі?

Науковці американської Академії медицини сну провели дослідження та поділилися результатами. Редакція Вікна-новини передає ці знання українським батькам.

Рекомендований час сну

За даними науковців, усі діти, що не мають якісного сну, потрапляють до групи ризику. Вони можуть надалі зіткнутися зі збоями в роботі мозку. Крім того, брак сну має згубний вплив на когнітивний розвиток.

Діти дошкільного та раннього шкільного віку (6-12 років) повинні спати від дев’яти до дванадцяти годин уночі.

Якщо сон дитини триває менш як дев’ять годин, у дитини можуть виникати проблеми з пам’яттю, інтелектуальним розвитком та загальним самопочуттям.

Такі симптоми корелюють і з гіршими діагнозами, пов’язаними з психічним здоров’ям — депресія чи тривога, імпульсивна поведінка чи гіперактивність.

Науковці описали результати проведеного дослідження. Так, професор діагностичної радіології та ядерної медицини Зе Ван визнав, що неякісний та швидкий сон завдає непоправної шкоди на тривалий період життя.

— Діти, які спали менш як дев’ять годин на добу, на початку дослідження мали менше сірої речовини або менший об’єм у певних областях мозку, відповідальних за увагу, пам’ять і контроль гальмування, порівняно з тими, хто мав здоровий сон та звички, – каже науковець.

Ці відмінності зберігалися через два роки, і це тривожне відкриття, яке свідчить про довготривалу шкоду для тих, хто не висипається.

За словами науковців, поточні рекомендації щодо сну дітей отримують ще більшу актуальність. До того ж за результатами дослідження, діти з достатньою кількістю годин сну з дорослішанням потребують часу на висипання дедалі менше — і це нормально у підлітковому віці.

Американська академія педіатрії заохочує батьків розвивати здоровий сон у своїх дітей.

Серед їхніх порад — зробити достатній сон пріоритетом сім’ї, дотримуватися звичайного режиму сну, заохочувати фізичну активність протягом дня, обмежити час перед екраном і повністю відмовитися від екрану за годину до сну.

Краще замість мультиків перед сном читай своїй дитині казку, а підібрати улюбленого українського письменника ми тобі допоможемо.

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