Бесплатные ноутбуки для обучения? Кто сможет получить и как это сделать

Сначала пандемия, а затем полномасштабная война внесли свои коррективы в учебный процесс. Поэтому многие школьники начали ходить на уроки онлайн.

По данным Министерства образования и науки Украины, только за 2022-2023 учебные годы в онлайн-формате обучалось 1,5 млн детей. Однако сейчас 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах, чтобы образовательный процесс был доступен.

Многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями.

Поскольку в МОН стремятся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей, то вместе с партнерами передают девайсы для обучения.

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Кто может получить девайсы для обучения

В МОН отмечают, что, прежде всего, на бесплатные девайсы могут рассчитывать социально незащищенные категории населения. В частности, речь идет о детях из малообеспеченных или многодетных семей. Также девайсы могут получить внутренне перемещенные дети, а также дети с особыми образовательными потребностями, инвалидностью и те, кто лишен родительской опеки.

Кроме того, важно понимать, что предпочтение будет отдаваться тем областям, на территории которых преобладает онлайн-форма обучения.

Как получить бесплатный девайс для обучения

Родители или опекуны должны подать заявление о потребности ребенка в учебное заведение, где он учится.

Однако важно отметить, что решение о том, кто именно получит девайс, принимает учебное заведение, а не МОН. Ведь именно оно становятся юридическим владельцем гаджетов.

Ребенок хочет побыстрее закончить школу, ты чувствуешь, что он имеет на это силы? Тогда читай, что такое экстернат, кому подходит и какие преимущества и недостатки этой формы обучения.

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