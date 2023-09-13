Безкоштовні ноутбуки для навчання? Хто зможе отримати та як це зробити

Спочатку пандемія, а потім повномасштабна війна внесли свої корективи у навчальний процес. Відтак чимало школярів почали ходити на уроки онлайн.

За даними Міністерства освіта та науки України, лише за 2022-2023 навчальні роки в онлайн-форматі навчалось 1,5 млн дітей. Однак наразі 516 тисяч дітей із найвразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуки або планшети, щоб освітній процес був доступним.

Багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову і цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями.

Оскільки в МОН прагнуть забезпечити комфорт для якомога більшої кількості дітей, тому разом із партнерами передаються девайси для навчання.

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Хто може отримати девайси для навчання

У МОН зазначають, що насамперед на безкоштовні девайси можуть розраховувати соціально незахищені категорії населення. Зокрема, йдеться про дітей з малозабезпечених чи багатодітних сімей.

Також девайси можуть отримати внутрішньо переміщені діти, а також діти з особливими освітніми потребами, інвалідністю та ті, хто позбавлений батьківського піклування.

Крім того, важливо розуміти, що перевага буде надаватись тим областям, на території яких переважає онлайн-форма навчання.

Як отримати безкоштовний девайс для навчання

Батьки чи опікуни мають подати заяву про потребу дитини до закладу освіти, де вона навчається.

Однак важливо зазначити, що рішення про те, хто саме отримає девайс, ухвалює заклад освіти, а не МОН. Адже саме він стає юридичним власником гаджетів.

Дитина хоче швидше закінчити школу, ти відчуваєш, що вона має на це сили? Тоді читай, що таке екстернат, для кого підходить та які переваги та недоліки цієї форми навчання.

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