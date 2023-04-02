Развивать смекалку никогда не поздно: интересные загадки для взрослых и детей

Загадки вынуждают мозг “ломаться” и искать неординарные ответы и решения. Однако эта игра полезна в любом возрасте.

Она не только тренирует логическое мышление и сообразительность, но расслабляет и заставляет переключить внимание. Так что подойдет такое занятие далеко не только детям.

Интересными загадками для разных уровней, которые заставят тебя и твоего малыша изрядно подумать, мы поделились в материале.

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Уровень первый: загадки для малышей

Если беспокоишься, что малыш постоянно сидит в телефоне или смотрит мультики, можешь предложить ему альтернативное развлечение решать интересные логические задачи. Вот подборка из десяти самых интересных детских загадок:

Назови ее по имени, и она исчезнет. Ответ: тишина. Что поднимает тебя вверх и опускает вниз, но находится на месте? Ответ: эскалатор. Что станет лучше, если его потоптать? Ответ: тропа. Что не жует, но все пожирает? Ответ: огонь. Куда я, туда и она. Ответ: тень. Неодушевленная, но уходящая, неподвижная, но ведущая. Ответ: дорога. Не машет крылом, но летает; не птица, но птиц обгоняет. Ответ: самолет. Что это такое: четыре цвета имеют, раз в три месяца их меняют? Ответ: время года. Я встретил ее случайно. Я пытался ее достать, но она шла все дальше и дальше. Что это? Ответ: заноза. Кто родился в небе и в земле спрятался? Ответ: дождь, град.

Уровень второй: загадки для детей и взрослых

Если хочешь поразмыслить над загадками вместе с малышом, то эта подборка из десяти загадок для тебя. Можешь даже устроить соревнования, потому что это не известно, кто будет решать эти логические задачи лучше.

Какое слово всегда звучит неправильно? Ответ: неправильно. Электропоезд едет за ветром. Куда идет дым? Ответ: у электропоезда нет дыма. Сколько горошин может войти в стакан? Ответ: нисколько, горошины не ходят. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды? Ответ: якорь. Из какой посуды нельзя ничего съесть? Ответ: из пустой. Чем можно поделиться только один раз? Ответ: секретом. Что станет больше, если его перевернуть вверх ногами? Ответ: число 6. Какие зубы у человека появляются последними? Ответ: искусственные. Что получится, если разделить барабан на барабан? Ответ: барабанная дробь. Мальчик рассказывает: “Вчера был такой ужасный дождь, а мой отец не взял ни зонтик, ни шляпу. Когда он появился в дверях, вода лилась из него ручьями, но волосы на его голове не промокли. Спрятаться от дождя в радиусе от нашего дома негде — вокруг голая степь”. Почему волосы на голове мужчины не промокли? Ответ: отец мальчика был совершенно лысым.

Уровень третий: загадки для взрослых

Переходим к более сложному уровню. Если загадки — это детская забава, то сколько отгадаешь ты?

Что посмотреть с закрытыми глазами? Ответ: сны. Что увеличивается, но никогда не убавляется? Ответ: возраст. Что может убить много людей, но если вы убьете его, то сами умрете? Ответ: время. Что можно прервать или уничтожить, но никогда не увидеть? Ответ: молчание. Что можно удерживать, не касаясь его руками? Ответ: дыхание. Когда небо ниже земли? Ответ: когда смотришь в воду. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живут всего двое, от этажа к этажу количество жителей увеличивается вдвое. На каком этаже чаще всего нажимается кнопка вызова лифта? Ответ: на первом этаже. Какой болезнью на земле никто не болел? Ответ: морской. В одной руке мальчик нес килограмм железа, а в другой килограмм пуха. Что было труднее нести? Ответ: одинаково. Железные дороги есть — ехать нельзя, земля есть — пахать нельзя, луга есть — нельзя косить, в реках, морях воды нет. Что это? Ответ: географическая карта.

Уровень четвертый: сложные загадки для взрослых

Если хочешь бросить себе вызов и испытать дедукцию и индукцию, то эта подборка загадок тебе понравится.

Во Франции жил литературный работник, который терпеть не мог Эйфелеву башню. Какое заведение в центре он выбирал для того, чтобы поесть, и почему? Ответ: в ресторане Эйфелевой башни, выглянув в окно, он ее не видел. Кто может бриться 25 раз в день, но иметь бороду? Ответ: парикмахер. Жена стреляет в мужа, затем держит его под водой в течение пяти минут. Наконец-то она вешает его. Но через пять минут они вместе наслаждаются отличным ужином. Как это может быть? Ответ: жена — фотограф. Женщина пришла на обследование к врачу, она была сестрой врача. Но врач не являлся братом женщины. Кем он ей приходился? Ответ: сестрой. Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-нибудь делом. Первая читает книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра? Ответ: играет в шахматы с третьей сестрой. Бизнесмен купил лошадь за $10, продал ее за $20. Потом он купил ту же лошадь за $30, а продал за $40. Какова суммарная прибыль бизнесмена от этих двух сделок? Ответ: $20. Когда человек бывает в комнате без головы? Ответ: когда выдвигает ее из окна или двери. Кто такой гинеколог с ненаучной точки зрения? Ответ: человек, ищущий проблемы там, где другие обретают радость. В пустыне лежит мертвый человек. За плечами мешок, на поясе фляга с водой. На многие километры вокруг нет ни одной живой души. От чего умер человек и что в его мешке? Ответ: он умер от удара о землю, а в мешке — нераскрывшийся парашют. Дэвид и Фабиан играют в шахматы. У них пять игр, но оба выиграли три. Как это возможно? Ответ: они играют с большим количеством людей, а не только друг с другом.



Развиваться можно не только старыми добрыми загадками и задачами по логике. В диджитализованном мире это можно делать в смартфоне. Создано мобильное приложение для дошкольников с познавательными играми, подробности в материале.

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