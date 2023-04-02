Развивать смекалку никогда не поздно: интересные загадки для взрослых и детей

Загадки вынуждают мозг “ломаться” и искать неординарные ответы и решения. Однако эта игра полезна в любом возрасте.
Она не только тренирует логическое мышление и сообразительность, но расслабляет и заставляет переключить внимание. Так что подойдет такое занятие далеко не только детям.
Интересными загадками для разных уровней, которые заставят тебя и твоего малыша изрядно подумать, мы поделились в материале.
Если беспокоишься, что малыш постоянно сидит в телефоне или смотрит мультики, можешь предложить ему альтернативное развлечение решать интересные логические задачи. Вот подборка из десяти самых интересных детских загадок:
Если хочешь поразмыслить над загадками вместе с малышом, то эта подборка из десяти загадок для тебя. Можешь даже устроить соревнования, потому что это не известно, кто будет решать эти логические задачи лучше.
Переходим к более сложному уровню. Если загадки — это детская забава, то сколько отгадаешь ты?
Если хочешь бросить себе вызов и испытать дедукцию и индукцию, то эта подборка загадок тебе понравится.
Развиваться можно не только старыми добрыми загадками и задачами по логике. В диджитализованном мире это можно делать в смартфоне. Создано мобильное приложение для дошкольников с познавательными играми, подробности в материале.
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