Розвивати кмітливість ніколи не пізно: цікаві загадки для дорослих та дітей

Загадки змушують мозок “ламатися” та шукати неординарні відповіді та рішення. Однак ця забавка корисна у будь-якому віці.
Вона не лише тренує логічне мислення та кмітливість, а й розслабляє та змушує перемикнути увагу. Тож підійде таке заняття далеко не лише дітям.
Цікавими загадками для різних рівнів, які змусять тебе та твого малюка добряче подумати, ми поділилися у матеріалі.
Якщо турбуєшся, що малюк постійно сидить в телефоні чи дивиться мультики, можеш запропонувати йому альтернативну розвагу — розв’язувати цікаві логічні задачі. Ось підбірка з десяти найцікавіших дитячих загадок:
Якщо ж хочеш помізкувати над загадками разом з малюком, то ця підбірка з десяти загадок для тебе. Можеш навіть влаштувати змагання, бо ще не відомо, хто лускатиме ці логічні завдання краще.
Переходимо до складнішого рівня. Якщо загадки — це дитяча забава, то скільки відгадаєш ти?
Якщо хочеш кинути собі виклик і випробувати дедукцію та індукцію, то ця підбірка загадок тобі точно сподобається.
Розвиватися можна не тільки старими добрими загадками та завданнями на логіку. В диджиталізованому світі це можна робити у смартфоні. Створили мобільний застосунок для дошкільнят із пізнавальними іграми, подробиці у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.