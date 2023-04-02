Розвивати кмітливість ніколи не пізно: цікаві загадки для дорослих та дітей

Загадки змушують мозок “ламатися” та шукати неординарні відповіді та рішення. Однак ця забавка корисна у будь-якому віці.

Вона не лише тренує логічне мислення та кмітливість, а й розслабляє та змушує перемикнути увагу. Тож підійде таке заняття далеко не лише дітям.

Цікавими загадками для різних рівнів, які змусять тебе та твого малюка добряче подумати, ми поділилися у матеріалі.

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Рівень перший: загадки для малечі

Якщо турбуєшся, що малюк постійно сидить в телефоні чи дивиться мультики, можеш запропонувати йому альтернативну розвагу — розв’язувати цікаві логічні задачі. Ось підбірка з десяти найцікавіших дитячих загадок:

Назви її на ім’я і вона зникне. Відповідь: тиша. Що підіймає тебе нагору й опускає вниз, але саме стоїть на місці? Відповідь: ескалатор. Що стане краще, якщо його потоптати? Відповідь: стежина. Що не жує, але все пожирає? Відповідь: вогонь. Куди я, туди й вона. Відповідь: тінь. Нежива, але йде; нерухома, але веде. Відповідь: дорога. Не махає крилом, але літає; не птах, але птахів обганяє. Відповідь: літак. Що це таке: чотири кольори мають, раз в три місяці їх змінюють? Відповідь: пори року. Я зустрів її випадково. Я намагався її дістати, але вона йшла все далі й далі. Що це? Відповідь: скалка. Хто в небі народився і в землі поховався? Відповідь: дощ, град.

Рівень другий: загадки для дітей та дорослих

Якщо ж хочеш помізкувати над загадками разом з малюком, то ця підбірка з десяти загадок для тебе. Можеш навіть влаштувати змагання, бо ще не відомо, хто лускатиме ці логічні завдання краще.

Яке слово завжди звучить неправильно? Відповідь: неправильно. Електропоїзд йде за вітром. Куди йде дим? Відповідь: в електропоїзда немає диму. Скільки горошин може увійти в один стакан? Відповідь: жодної, бо горошини не ходять. Що кидають, коли потребують цього, і підіймають, коли в цьому немає потреби? Відповідь: якір. З якого посуду не можна нічого з’їсти? Відповідь: з порожнього. Чим можна поділитися лише один раз? Відповідь: секретом. Що стане більшим, якщо його перевернути догори ногами? Відповідь: число шість. Які зуби у людини з’являються останніми? Відповідь: штучні. Що вийде, якщо барабан розділити на барабан? Відповідь: барабанний дріб. Хлопчик розповідає: “Вчора був такий жахливий дощ, а мій батько не взяв ні парасольки, ні капелюха. Коли він з’явився в дверях, вода лилася з нього струмками, але волосся на його голові не промокло. Сховатися від дощу в радіусі милі від нашого будинку ніде — навколо голий степ”. Чому волосся на голові чоловіка не промокло? Відповідь: батько хлопчика був абсолютно лисим.

Рівень третій: загадки для дорослих

Переходимо до складнішого рівня. Якщо загадки — це дитяча забава, то скільки відгадаєш ти?

Що можна побачити із закритими очима? Відповідь: сни. Що збільшується, але ніколи не зменшується? Відповідь: вік. Що може вбити багато людей, але якщо ви вб’єте його, то самі помрете? Відповідь: час. Що можна перервати або знищити, але ніколи не побачити? Відповідь: мовчання. Що можна утримувати, не торкаючись його руками? Відповідь: дихання. Коли небо нижче від землі? Відповідь: коли дивишся у воду. У 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живуть двоє, від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвічі. На якому поверсі найчастіше натискають кнопку виклику ліфта? Відповідь: на першому поверсі. Якою хворобою на землі ніхто не хворів? Відповідь: морською. В одній руці хлопчик ніс кілограм заліза, а в іншій — кілограм пуху. Що було важче нести? Відповідь: однаково. Залізниці є — їхати не можна, земля є — орати не можна, луки є — не можна косити, в річках, морях води немає. Що це? Відповідь: географічна карта.

Рівень четвертий: складні загадки для дорослих

Якщо хочеш кинути собі виклик і випробувати дедукцію та індукцію, то ця підбірка загадок тобі точно сподобається.

У Франції жив літературний працівник, який терпіти не міг Ейфелеву вежу. Який заклад у центрі він обирав для того, щоб поїсти, й чому? Відповідь: в ресторані Ейфелевої вежі, адже виглянувши у вікно, він її не бачив. Хто може голитися 25 разів на день, але мати бороду? Відповідь: перукар. Жінка стріляє у свого чоловіка, потім тримає його під водою протягом п’яти хвилин. Нарешті вона вішає його. Але через п’ять хвилин вони разом насолоджуються чудовою вечерею. Як таке може бути? Відповідь: жінка — фотограф. Жінка прийшла на обстеження до лікаря, вона була його сестрою. Але лікар не був братом жінки. Ким він їй доводився? Відповідь: сестрою. Сім сестер перебувають на дачі, де кожна зайнята якоюсь справою. Перша сестра читає книгу, друга — готує їжу, третя — грає в шахи, четверта — розгадує судоку, п’ята — займається пранням, шоста — доглядає за рослинами. А чим займається сьома сестра? Відповідь: грає в шахи з третьою сестрою. Бізнесмен купив коня за $10, продав його за $20. Потім купив того самого коня за $30, а продав за $40. Який сумарний прибуток бізнесмена від цих двох угод? Відповідь: $20. Коли людина буває в кімнаті без голови? Відповідь: коли висовує її з вікна або дверей. Хто такий гінеколог з ненаукової точки зору? Відповідь: людина, яка шукає проблеми там, де інші знаходять радість. У пустелі лежить мертвий чоловік. За плечима — мішок, на поясі — фляга з водою. Довкола немає жодної живої душі. Від чого помер чоловік і що в його мішку? Відповідь: він помер від удару об землю, а в мішку — парашут, який не розкрився. Девід і Фабіан грають в шахи. У них п’ять ігор, але обидва виграли три. Як це можливо? Відповідь: вони грають з більшою кількістю людей, а не лише один з одним.

Розвиватися можна не тільки старими добрими загадками та завданнями на логіку. В диджиталізованому світі це можна робити у смартфоні. Створили мобільний застосунок для дошкільнят із пізнавальними іграми, подробиці у матеріалі.

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